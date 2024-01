Zum 07. März 2024 müssen Apple, Google, Facebook und weitere große Tech-Konzerne die neuen Regeln des Digital Market Acts (DMA) der Europäischen Union einhalten. Dies wird mit sich bringen, das Apple alternative App Store (Sideloading) auf dem iPhone ermöglichen muss. Zudem werden Entwickler die Möglichkeit erhalten, auf externe Bezahlmöglichkeiten hinzuweisen. In welcher Form Apple die Anforderungen im Detail umsetzen wird, ist aktuell nicht bekannt. Spotify spricht bereits im Vorfeld darüber, welche Verbesserungen man in Europa vornehmen wird. So soll es zukünftig wieder möglich sein, Abos direkt über die iOS-App abzuschließen.

Spotify informiert über bevorstehende Änderungen an seiner iOS-App in Europa

Spotify spricht im Vorfeld des Inkrafttretens des Digital Market Acts über bevorstehende Änderungen der Spotify-App auf dem iPhone und iPad. Die skizzierten Neuerungen dürften dabei allerdings zunächst einem Entwurfstadium entsprechen, da aktuell nicht bekannt ist, wie Apple die Vorgaben der EU umsetzen wird. So verspricht der Musik-Streaming-Dienst, dass mit der Einführung des Digital Markets Acts (DMA) Spotify noch viel besser wird, was mehr Möglichkeiten für Entwickler und Kreative auf der ganzen Welt bedeutet.

Zukünftig möchte Spotify über seine iOS-App Details zu Angeboten, Werbeaktionen und günstigeren Zahlungsoptionen in der EU teilen. Dies bedeutet, dass ihr zukünftig ein Spotify-Abo direkt in der iOS-App abschließend und den „normalen“ Abo-Preis bezahlen könnt. Die Abrechnung soll dann direkt per Kreditkarte und nicht über Apples In-App-Kaufsystem (Abgabe von bis zu 30 Prozent an Apple) erfolgen.

Der Weg soll über eine Spotify-App erfolgen, die ihr direkt über die Spotify-Webseite auf euer iPhone herunterladet und nicht über den Apple App Store selbst. Spannend wird zunächst einmal sein, wie Apple das Ganze umsetzt. Das WSJ ist der Auffassung, dass Apple trotz alternativer App Stores und Sideloading weiterhin an einer App-Prüfung und Gebühren festhalten wird. Ehrlicherweise sind wir auch davon überzeugt, dass Apple das Ganze für Entwickler so unattraktiv wie möglich gestaltet. Einen kleinen Ausblick gibt es aktuell in den USA, wo Apple neuerdings ebenfalls externe Bezahlmöglichkeiten dulden muss.

