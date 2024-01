Martin Scorseses „Killers of the Flower Moon“ hat eine bewegte Produktionsgeschichte hinter sich. Zeitweise sah es sogar so aus, dass dem Film das Geld ausgeht – erst dank Apples Finanzierung schaffte es „Killers of the Flower Moon“ im vergangenen Oktober in die Kinos und sicherte sich jetzt 10 Oscar-Nominierungen. Um diesen Erfolg zu feiern, gab Apple heute bekannt, dass Scorseses Werk auf die Kinoleinwand zurückkehrt.

Kino-Comeback nach Oscar-Nominierungen

„Killers of the Flower Moon“ ist Apples Hoffnungsträger für die diesjährige Preisverleihungs-Saison. Dabei war der Film für Apple ein Glücksgriff. Steigende Kosten für „Killers of the Flower Moon“ hatten Scorsese vor einigen Jahren noch gezwungen, Partner außerhalb von Paramount Pictures zu suchen. Der Film wurde zuvor hauptsächlich von Paramount finanziert. Das Studio war jedoch nicht mehr bereit gewesen, die Kosten zu tragen. Scorsese war unter anderem im Gespräch mit Apple und Netflix, damit der Film gerettet werden konnte. Apple machte das Rennen und könnte sich nach dem großen Erfolg von CODA nun im März den nächsten Oscar für den besten Film sichern.

Insgesamt hat „Killers of the Flower Moon“ 10 Oscar-Nominierungen erhalten, darunter für den besten Film, die beste Regie (Martin Scorsese), die beste Schauspielerin (Lily Gladstone), den besten Nebendarsteller (Robert De Niro), das beste Kostümdesign, das beste Produktionsdesign, die beste Filmmusik und mehr.

Der Film sorgt nicht nur bei den Academy Awards für Aufmerksamkeit. Er erhielt auch neun Nominierungen für den BAFTA-Filmpreis und wurde vom National Board of Review zum besten Film des Jahres gekürt. Sowohl die New York Times als auch The New Yorker haben „Killers of the Flower Moon“ auf Platz 1 der besten Filme des Jahres 2023 gesetzt. Zudem wurde er vom American Film Institute ausgezeichnet und erhielt Anerkennung von über 30 Kritikergruppen weltweit.

Die Aufmerksamkeit, die „Killers of the Flower Moon“ dank der Oscar-Nominierung derzeit erhält, hat Apple und Paramount Pictures nun motiviert, den Film wieder in die Kinos zu bringen. Los geht es ab Freitag, dem 26. Januar, in einer begrenzten Anzahl von über 1.000 Kinos weltweit.

„Killers of the Flower Moon“ ist bereits auf Apple TV+ verfügbar. Hier Apples Beschreibung zum Film:

„Killers of the Flower Moon“ spielt an der Wende zum 20. Jahrhundert, als das Öl der Osage Nation ein Vermögen einbrachte und sie über Nacht zu den reichsten Menschen der Welt gehörten. Der Reichtum dieser amerikanischen Ureinwohner zog sofort weiße Eindringlinge an, die so viel Geld der Osage raubten und erpressten, wie sie konnten, bevor sie zum Mord griffen. Basierend auf einer wahren Geschichte und erzählt durch die ungewöhnliche Romanze von Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) und Mollie Kyle (Gladstone), ist „Killers of the Flower Moon“ eine epische Western-Krimisaga, in der sich wahre Liebe und unsagbarer Verrat kreuzen.

