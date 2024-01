„Masters of the Air“ und „Sago Mini Friends 2“ sind da. Kurz vor dem Wochenende blicken wir traditionell auf die Neuankömmlinge von Apple TV+. Am heutigen Freitag starten gleich zwei neue Originals auf der Apple Video-Streaming-Plattform. Während sich „Masters of the Air“ an das ältere Publikum richtet, wird die „Sago Mini Friends – Staffel 2“ das jüngere Publikum erfreuen.

„Masters of the Air“ auf Apple TV+ gestartet

Am heutigen Tag ist die Drama-Serie „Masters of the Air“ auf Apple TV+ gestartet. Masters of the Air“ stammt von den ausführenden Produzenten von „Band of Brothers“ und „The Pacific“, Steven Spielberg, Tom Hanks und Gary Goetzman. In den Hauptrollen sind unter anderem Austin Butler, Callum Turner und Anthony Boyle zu sehen.

Basierend auf dem gleichnamigen Buch von Donald L. Miller und dem Drehbuch von John Orloff folgt „Masters of the Air“ den Männern der 100. Bombengruppe („Bloody Hundredth“), während sie gefährliche Bombenangriffe auf Nazideutschland durchführen und sich mit den eisigen Bedingungen, dem Sauerstoffmangel und dem schieren Schrecken der Kämpfe auseinandersetzen, die in 25.000 Fuß Höhe ausgetragen werden.

Zur Einstimmung auf die 9-teilige Serie haben wir euch den Trailer sowie die Premiere in Kurzform eingebunden.

„Sago Mini Friends – Staffel 2“ ist da

Weiter geht es mit „Sago Mini Friends – Staffel 2“ und einer Serie für jüngere Zuschauer. In der Beschreibung heißt es

Willkommen in Sagoville. Hier liebt es Harvey zu spielen und neue, lustige Wege zu finden Spaß zu haben. Harvey und seine besten Freunde erleben und erkunden die Welt mit viel Fantasie und drücken Dankbarkeit, egal ob für große oder kleine Dinge, mit kreativen Abenteuern und unvergesslichen Songs aus.

