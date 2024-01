Die Maus erfreut seit mehreren Jahrzehnten zahlreiche Generationen. Nun erweitern der WDR das Angebot, so dass ihr ab sofort lustige und informative Maus-Inhalte auf Apple Music entdecken könnt.

„Die Maus“ kommt mit eigenen Angeboten auf Apple Music

Die Release Company (ein hauseigenes Label der WDR mediagroup) veröffentlicht ab heute sechs Reihen mit lustigen und informativen Maus-Inhalten zu unterschiedlichen Themen auf Apple Music. Die Inhalte sind auf Apple Music erstmals im Streaming verfügbar und werden regelmäßig erweitert.

Apple Music bietet dafür einen eigenen Bereich an, in dem die großen und kleinen Freunde der Maus die liebevoll aufbereiteten Reihen durchstöbern können. Außerdem finden sie dort passend dafür zusammengestellte Playlists für die ganze Familie.

Die Maus erfreut nicht nur junge Menschen, sondern zieht auch ältere Personen in ihren Bann. Die kleinen Geschichten regen zum Mitdenken, Nachkochen oder Rätseln an, wie gewohnt werden spannende Unterhaltung und Wissensvermittlung auf Augenhöhe liebevoll kombiniert.

Folgende Maus-Reihen sind unter anderem bei Apple Music verfügbar

Gedankenspiele mit der Maus: Kinder widmen sich Fragen des Lebens, auf die es keine einfachen Antworten gib: Denken, Nachdenken gehört zu uns Menschen dazu. Einige haben es sogar zu ihrem Beruf gemacht. Diese „Berufsdenker“ heißen Philosophen. Die Gedankenspiele präsentieren Kinder, die mit großer Freude über Fragen, die sie sich selbst stellen, philosophieren und laden zum Mitdenken ein.

Detektei Cleo Fischer: Spannende Fälle für Fans von Detektivgeschichten: Die 10-jährige Cleo lebt mit ihrer Mutter im beschaulichen Wiebelmund, einer Stadt mit, aus Cleos Sicht, erfreulich hoher Kriminalitätsrate. Denn Cleo ist Privatdetektivin. Ihr Nachbarsjunge Brunzi hat den Verdacht, dass er als Baby vertauscht wurde – Cleos erster Fall! Cleo stellt fest, dass Brunzi und sie ein super Team sind, fortan schrecken Cleo und Brunzi vor keiner Aufgabe zurück…

Tierische Doku: Maus-Reporter Johannes Doerfert besucht einen besonders tierischen Ort, an dem sich Menschen um Tiere kümmern: Die Entdeckungstour führt ihn nach Düren, in eins der größten Tierheime in Deutschland. Dort gibt es natürlich auch traurige Tiergeschichten, schließlich wären die meisten Hunde, Katzen oder Hasen lieber in einem guten Zuhause.

Begleitend zu den Maus-Inhalten gibt es auf Apple Music folgende passend dafür zusammengestellte Playlists für die ganze Familie:

