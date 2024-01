Mit dem bevorstehenden offiziellen US-Verkaufsstart der Apple Vision Pro am Freitag erhalten wir immer mehr Informationen zum Mixed-Reality-Headset. Nachdem wir uns vor kurzem erst die Akkulaufzeit der Vision Pro genauer angeschaut haben, bietet MacRumors nun die detaillierten Spezifikationen des Energiespenders.

Apple Vision Pro Akku

Das Apple Vision Pro Headset wird mit einem externen Akkupack geliefert. Laut @aaronp613 von MacRumors sind die Akkuspezifikationen wie folgt:

3166 mAh

35,9 Wh

Output 13V 6A max

Modell-Nummer: A2781

Laut John Gruber von Daring Fireball ist der Akku etwa so breit und hoch wie ein iPhone 15 Pro, aber dicker. Auch vom Gewicht her ist er schwerer: Etwa 325 g, verglichen mit 187 g beim iPhone 15 Pro. „Er ist von der Dicke und dem Gewicht her näher an zwei iPhone 15 als an einem“, so Gruber.

Marques Brownlee beschrieb den Akku in seinem Unboxing-Video ebenfalls als „ziemlich schwer“ und verglich ihn mit größeren 5.000+ mAh Smartphones-Akkus, die sich laut Brownlee „viel leichter“ anfühlen.

Das externe Akkupack ist silberfarben und verfügt über einen proprietären Anschluss zum Anschließen an das Headset sowie einen USB-C-Anschluss zum Aufladen über das mitgelieferte 30W-Ladegerät. Der proprietäre Anschluss wird mit der Vision Pro verbunden, indem er um eine Vierteldrehung gedreht wird, um ihn einzurasten.

Der Gedanke liegt nahe, einen zweiten Akkupack als Reserve bereitzuhalten, damit man diesen schnell austauschen kann, wenn dem Gerät die Energie ausgeht. Wer den Kauf eines zusätzlichen 200-Dollar-Akkus in Erwägung zieht, sollte bedenken, dass der Akku der Vision Pro nicht im laufenden Betrieb ausgetauscht werden kann. So merkt Gruber an, dass es im Headset keine eingebaute Reservebatterie gibt, sodass sich die Vision Pro sofort ausschaltet, wenn das Kabel abgezogen wird. Um den Akkupack zu wechseln, ist daher ein manueller Neustart erforderlich.

Apple gibt an, dass die Akkulaufzeit der Vision Pro insgesamt bis zu zwei Stunden beträgt, bei der Wiedergabe von 2D-Videos bis zu 2,5 Stunden. Mehrere Rezensenten geben jedoch an, dass sie mit einer einzigen Ladung sogar bis zu drei Stunden im allgemeinen Gebrauch auskommen.

