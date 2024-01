Im Oktober letzten Jahres startete der Apple Original Film „Killers of the Flower Moon“ in den Kinos. Mit positiven Kritiken begleitet zog das Drama eine riesige Aufmerksam auf sich. Dies mündete unter anderem in dem Gewinn eines Golden Globe Awards durch die Schauspielerin Lily Gladstone sowie 10 Oscar-Nominierungen. Nun hat Apple TV+ einen weiteren kurzen Clip veröffentlicht, in dem die Hauptdarsteller über den Film sprechen.

„Killers of the Flower Moon“: Lily Gladstone and Leonardo DiCaprio sprechen über den Apple Original Film

Die die kürzlich erfolgte 10-fache Oscar-Nominierung hat „Killers of the Flower Moon“ noch einmal einen Schub erhalten. Dies hat Apple dazu veranlasst, den Film erneut in die Kinos zu bringen. Parallel dazu läuft der Film seit kurzem auch auf Apple TV+.

Begleitend steh nun das Video „Another Take: Lily Gladstone and Leonardo DiCaprio“ auf YouTube bereit. In diesem teilen die beiden Hauptdarsteller ihre Gedanken und Erinnerungen an die Dreharbeiten zu einer der ikonischen Szenen des Films.

Hier Apples Beschreibung zum Film:

„Killers of the Flower Moon“ spielt an der Wende zum 20. Jahrhundert, als das Öl der Osage Nation ein Vermögen einbrachte und sie über Nacht zu den reichsten Menschen der Welt gehörten. Der Reichtum dieser amerikanischen Ureinwohner zog sofort weiße Eindringlinge an, die so viel Geld der Osage raubten und erpressten, wie sie konnten, bevor sie zum Mord griffen. Basierend auf einer wahren Geschichte und erzählt durch die ungewöhnliche Romanze von Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) und Mollie Kyle (Gladstone), ist „Killers of the Flower Moon“ eine epische Western-Krimisaga, in der sich wahre Liebe und unsagbarer Verrat kreuzen.

Wir sind gespannt, wie gut sich der Apple Original Film bei der diesjährigen Oscar-Verleihung schlagen kann. 10 Award-Nominierungen können sich in jedem Fall sehen lassen, allerdings hat der Film auch namhafte Konkurrenz.

