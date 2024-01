Apples Vision Pro Headset stellt einen bedeutenden Sprung in der Wearable-Technologie dar. Mit einer Reihe von fortschrittlichen Funktionen setzt das Mixed-Reality-Headset neue Maßstäbe. Der Erfolg kommt jedoch nicht nur durch Apples innovative Technik, sondern vor allem durch eine breite Unterstützung von Drittanbieter-Software. Einer der wichtigsten Unterstützer ist hier sicherlich Zoom. Umso erfreulicher ist für Kunden, dass die Software für Videokonferenzen direkt zum Marktstart verfügbar sein wird. Ebenfalls mit am Bord ist CARROT Weather – eine Wetter-App, die in der Vergangenheit vor allem mit schnippischen Vorhersagen auf sich aufmerksam gemacht hat.

Zoom auf Apple Vision Pro

Zooms Einführung auf der Apple Vision Pro ist mehr als nur eine Erweiterung auf eine neue Plattform. Die App verspricht, Videokonferenzen durch die Integration von Mixed-Reality-Elementen zu revolutionieren.

Die Neuerungen für Vision Pro sind vielfältig. Eine der auffälligsten ist die Funktion der „Personas“, die eine dreidimensionale Darstellung der Nutzer in Meetings ermöglicht. Die Funktion soll es erlauben, Gesichts- und Handbewegungen der Teilnehmer realistisch darzustellen. Die räumliche Wiedergabe der Nutzer könnte die Art und Weise, wie wir virtuelle Meetings erleben, grundlegend verändern, indem sie eine Brücke zwischen der digitalen und der physischen Welt schlägt. Ansätze davon haben wir bereits in Zuckerbergs Metaverse gesehen, bisher gleicht Metas Variante jedoch eher einem Spiel.

Neben den Personas plant Zoom, weitere Funktionen zu integrieren, die die Interaktivität und Realitätsnähe von Online-Meetings weiter erhöhen. Dazu gehört die Einführung der Freigabe von 3D-Objekten, die für bestimmte Branchen wie Animation und Spieldesign von großer Bedeutung sein könnten. Ein weiteres Feature, das in Kürze eingeführt werden soll, ist der Zoom Team Chat für Vision Pro-Nutzer.

CARROT Weather in der erweiterten Realität

CARROT Weather kündigte heute an, dass seine App ab Freitag auf der Apple Vision Pro verfügbar sein wird. Die beliebte iPhone-Wetter-App wurde für visionOS überarbeitet und zeigt Informationen wie die aktuelle Temperatur, stündliche und tägliche Vorhersagen, Sonnenauf- und -untergangszeiten, Mondphasen, Luftqualität und mehr auf einen Blick an.

Für die Vision Pro hat CARROT Weather einen interaktiven 3D-Globus erhalten, der Temperaturen, Windgeschwindigkeiten und Niederschlagsintensität auf der ganzen Welt anzeigt. Die Benutzer können auch mit der schnippischen, KI-gesteuerten Figur CARROT interagieren. “Ich hoffe du magst Schnee schippen“, scherzt die App zum Beispiel mitten im Winter, wenn Schnee erwartet wird. Auch die kleinen Mini-Spiele der iPhone-App haben es auf die visionOS-Plattform geschafft.

Zoom und CARROT Weather gehören zu den über 250 visionOS-Apps, die zum Release des Headsets am 2. Februar verfügbar sein werden. Vision Pro ist außerdem mit über einer Million iPad- und iPhone-Apps kompatibel. Leider sind noch nicht alle Anbieter von Apples Erfolg überzeugt, und so wird es beispielsweise vorerst keine Apps für YouTube und Netflix geben.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren