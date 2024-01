Im vergangenen Jahr kündigte WhatsApp an, dass man Passkeys unterstützen wird, um traditionelle Passwörter mit einer sichereren Methode ersetzen kann. Während die Android-Version von WhatsApp dieses Features bereits unterstützt, fehlt der Passkey-Support auf dem iPhone nach wie vor. Nichtsdestotrotz laufen die Vorbereitungen hierfür auf Hochtouren und allzu lange dürfte es nicht mehr dauern.

WhatsApp: Passkey-Unterstützung auf dem iPhone in Kürze für Beta-Tester

WhatsApp veröffentlicht in regelmäßigen Abständen neue Beta-Versionen über TestFlight. So werden dieser Tage nicht nur neue Formatierungsoptionen für Zitate, Aufzählungszeichen, nummerierte Listen und Inline-Code freigegeben und neue Sticker-Tools implementiert, die Entwickler arbeiten auch weiterhin an der Passkey-Unterstützung auf dem iPhone.

WABetaInfo berichtet, dass die neueste über TestFlight zur Verfügung gestellte Beta-Version ein neues Menü zum Einrichten eines Passkeys enthält. Die Funktion ist zwar noch nicht für Beta-Tester aktiviert, sollte allerdings in Kürze zur Verfügung stehen. Von daher dürfte sich die Entwicklung dieser Funktion so langsam aber sicher auf der Zielgerade befinden, so dass mit der finalen Freigabe mittelfristig zu rechnen ist.

Passkeys sind sicherer als Passwörter, da sie von euren eigenen Gerät für jeden Account einzigartig generiert werden und weniger anfällig für Phishing-Angriffe sind. Sie sind außerdem auf all euren Apple-Geräten verfügbar, auf denen ihr mit derselben Apple-ID angemeldet seid.

