Passend zum Apple Vision Pro Verkaufsstart, der am heutigen Tag in den USA gefeiert wird, hat der Hersteller aus Cupertino einen neuen Werbespot für Vision Pro veröffentlicht. Dieser trägt die Bezeichnung „First-Timer“.

Apple veröffentlicht „First-Timer“-Werbespot für Vision Pro

Seit zwei Wochen lässt sich Appel Vision Pro mittlerweile in den USA bestellen. Seit heute werden die ersten Bestellungen ausgeliefert und gleichzeitig landen die Geräte vor Ort in den Apple Retail Stores. Nachdem Apple zuletzt mit „Get ready“ und „Hello“ bereits zwei Werbespots für Vision Pro veröffentlicht hatte, geht es nun mit Werbespot Nummer 3 weiter. In der Beschreibung zum „First-Timer“-Werbespot heißt es

Apple Vision Pro lässt sich ganz einfach mit Ihren Augen, Händen und Ihrer Stimme navigieren. Es ist, als wüssten Sie bereits, wie man es benutzt.

In dem Clip ist zu sehen, wie ein Anwender Apple Vision Pro aufsetzt und mit seinen Augen und seinen Fingern steuert, um sich die neuen Apple Original-Serie „Masters of the Air“ anzugucken.

Aktuell ist Vision Pro nur in den USA erhältlich. Der internationale Start soll im Laufe dieses Jahres erfolgen.

