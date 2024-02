Apple TV+ hat parallel zu den Feierlichkeiten des „Black History Month“ einen Clip namens „Take Up Space – Black History Month“ auf YouTube veröffentlicht. In den Clip sind verschiedene Serien zu sehen, die auf Apples Video-Streaming-Dienst laufen.

„Take Up Space – Black History Month“

Im vergangenen Monat präsentierte Apple die Black Unity Collection 2024 und gab gleichzeitig zu verstehen, dass das Unternehmen Zuschussempfänger unterstützt, die Resilienz und Kreativität fördern.

Mit der Einführung der Black Unity Collection 2024 vergibt Apple Zuschüsse an die Boys & Girls Clubs of America, das Studio Museum in Harlem, das Battersea Arts Centre, die Art Gallery of New South Wales, die Ghetto Film School und das National Museum of African American Music. Die Unterstützung von Apple für diese Organisationen ist eine Fortsetzung der REJI-Zuschüsse, mit denen Organisationen geholfen wird, die sich für die Schaffung von wirtschaftlichen, bildungspolitischen und kreativen Möglichkeiten in Communitys der People of Color auf der ganzen Welt einsetzen.

Um den „Black History Month“ weiter zu feiern hat Apple TV+ nun den Clip „Take Up Space – Black History Month“ auf YouTube veröffentlicht. Das Video ist eine Hommage an den Einfallsreichtum, den Triumph und die Widerstandsfähigkeit der Schwarzen in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Unter anderem zeigt Apple TV+ Szenen aus For All Mankind, Silo, Invasion, Foundation und Swan Song.

