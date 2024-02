Ein paar wenige Tage müssen wir uns noch gedulden, bis Apple die neue Serie „Constellation“ auf Apple TV+ veröffentlicht. Vorab gibt es nun ein frisches „An Inside Look“-Video, welches euch einen näheren Einblick verschafft.

Wir befinden uns definitiv auf der Zielgerade zur Premiere von „Constellation“. Knapp zwei Jahre nachdem Apple die neue Psychothriller-Serie in Auftrag gegeben hat, steht diese vor ihrem offiziellem Startschuss auf der Apple Video-Streaming-Plattform. Das Debüt feiert das Weltraumabenteuer am 21. Februar 2024 und somit schon in der nächsten Woche. Zum Start stehen direkt die ersten drei Folgen parat. Anschließend folgen immer mittwochs bis zum 27. März 2024 neue Episoden.

Allzu viel hat Apple zur Handlung der Serie noch nicht verraten. In „Constellation“ ist Naomi Rapace als Jo zu sehen – eine Astronautin, die nach einer Katastrophe im Weltraum zur Erde zurückkehrt – nur um festzustellen, dass wichtige Teile ihres Lebens zu fehlen scheinen. Das actiongeladene Weltraumabenteuer ist eine Erkundung der dunklen Seiten der menschlichen Psychologie und die verzweifelte Suche einer Frau, die Wahrheit über die verborgene Geschichte der Raumfahrt ans Licht zu bringen und alles wiederzugewinnen, was sie verloren hat.

Um euch über den offiziellen Trailer hinaus einen weiteren Einblick in die Serie zu ermöglichen, hat Apple nun ein „An Inside Look“-Video veröffentlicht. Alles dreht sich um die Frage: „Was passiert mit der menschlichen Psyche, wenn man die Erdatmosphäre verlässt?“

