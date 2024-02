Wie Bloomberg berichtet, verliert Apple mit Bart Andre ein wichtiges Mitglied seines Industriedesign-Teams. Er war über drei Jahrzehnte für das Unternehmen tätig und trug maßgeblich zu zahlreichen ikonischen Designs bei, die Apples Produkte definiert haben.

Umstrukturierungen im Designteam

Bart Andre kam 1992 zu Apple und arbeitete eng mit Apples ehemaligen Design-Chef Jony Ive zusammen. Andre spielte eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der Designsprache, die Apple während Ives Amtszeit prägte. Andres Entscheidung, in den Ruhestand zu gehen, kommt nach einer Reihe von Veränderungen innerhalb des Designteams. Insbesondere verlor das Team nach dem Weggang von Jony Ive im Jahr 2019 mehrere Mitglieder, die zu Ives neuer Firma LoveFrom wechselten.

Nach dem Weggang von Jony Ive-Nachfolgerin Evans Hankey im Jahr 2022 beschloss Apple, die Position des Product Design Chief nicht neu zu besetzen. Stattdessen wurde das Team unter der Leitung von Jeff Williams, dem Leiter des operativen Geschäfts, umstrukturiert. Quellen von Bloomberg deuten darauf hin, dass sich dieser Führungswechsel auf die Moral des Designteams und die Abläufe ausgewirkt hat. Der Wechsel von einem designorientierten zu einem betriebsorientierten Management ist eine bedeutende Veränderung für das Team, das traditionell für seinen innovativen und designorientierten Ansatz bekannt ist.

Das Designteam von Apple hat entscheidend dazu beigetragen, den Ruf des Unternehmens für innovative, benutzerfreundliche Produkte zu begründen. Der Weggang von erfahrenen Designern wie Bart Andre stellt einen entscheidenden Moment für Apple dar.

Das Unternehmen stellt natürlich stets neue Design-Talente ein. Dabei gibt es durchaus positive Berichte bezüglich der Arbeit bei Apple. So feierte das Unternehmen vor kurzem die Rückkehr auf der Glassdoor-Liste der beliebtesten Arbeitgeber. Vor dem Hintergrund der weit verbreiteten Entlassungen in der Technologie-Branche gab es auf der Bestenliste einige Veränderungen. Unternehmen wie Meta, Google und Amazon hatten mit einem erheblichen Personalabbau zu kämpfen, was sich zweifellos auf ihre Platzierungen auswirkte. Im Gegensatz dazu spielte Apples Vermeidung von Massenentlassungen eine wichtige Rolle bei der erneuten Präsenz auf der Liste.

