Im Laufe des gestrigen Abends hat Apple einen Schwung neuer Beta-Versionen auf den eigenen Servern platziert. Unter anderem steht tvOS 17.4 Beta 3 bereit und kann von eingetragenen Entwicklern heruntergeladen und installiert werden. Interessanterweise finden sich im Programmcode der neuesten Beta zu tvOS 17.4 weitere Hinweise auf einen bislang unveröffentlichten HomePod mit Display.

tvOS 17.4: neue Hinweise auf HomePod mit Display

Seit längerem wird kolportiert, dass Apple an einem neuen HomePod mit Display arbeitet. 9to5Mac hat nun im Programmcode der tvOS 17.4 Beta 3 neue Indizien für das Gerät gefunden. So gibt es Hinweise auf ein Gerät mit der Kennung „Z314“ und einem verbauten A15-Chip. Dieser Chip ist der gleiche, der auch beim iPad mini 6 zum Einsatz kommt.

Weiter geht aus dem Code geht, dass es interne Entwicklungs- und auch Produktionsversionen dieses Geräts gibt, was darauf hindeutet, dass es sich möglicherweise in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium befindet. Dies sind jedoch nicht die einzigen Entdeckungen in diesem Zusammenhang.

Die tvOS 17.4 Beta 3 fügt SwiftUI-Frameworks zur HomePod-Firmware hinzu. Darüber hinaus wurde der HomePod-Version von tvOS 17.4 auch hangtracerd (ein Systemtool zum Debuggen nicht reagierender Benutzeroberflächen in iOS-Apps) hinzugefügt. Es gäbe für Apple keinen Grund, dem HomePod-System solche Funktionen hinzuzufügen, wenn nicht ein neues Gerät mit einem voll funktionsfähigen Display in Arbeit wäre.

In den letzten Monaten haben wir immer mal wieder gehört, dass Apple an einem HomePod mit Touchscreen-Display arbeitet. Unter anderem sprach Analyst Ming Chi Kuo von einem Gerät mit 7 Zoll Display. Bis dato hat Apple beim HomePod stets die selben S-Chips verbaut, die auch bei der Apple Watch zum Einsatz kamen. Die Tatsache, dass nun ein A15-Chips auftaucht, könnte eine Änderung der bisherigen Strategie darstellen. Der S9 Chip der Apple Watch 9 basiert übrigens aus dem A15-Chip und so könnte sich der Kreis für einen kommenden HomePod wieder schließen.

