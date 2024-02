Nach jahrelangen Gerüchten können nun endlich die ersten Nutzer Apples Vision der erweiterten Realität erleben. Dabei kann das Vision Pro Headset offensichtlich überzeugen. Aufgrund der hohen Konversionsraten, die bei den Demonstrationen des Headsets beobachtet wurden, haben sich die Erwartungen für den Verkauf der Vision Pro von ursprünglich 300.000 Einheiten auf 600.000 verdoppelt. Es gibt jedoch jemanden, der von Apples Headset weniger begeistert ist – zumindest im Vergleich zu seinem eigenen AR/VR-Produkt. So hat Meta-CEO Mark Zuckerberg eine Proberunde mit der Vision Pro gedreht und kommt (wenig überraschend) für sich zu dem Schluss, dass die Meta Quest 3 der Vision Pro vorzuziehen ist.

Zuckerberg bevorzugt die Meta Quest 3

Nachdem Zuckerberg das Apple Vision Pro Headset getestet hatte, erkannte er dessen fortschrittliche Hardware an. In dem zugehörigen Instagram-Video betonte er jedoch die Vorteile der Meta Quest 3. Zuckerberg hob die Erschwinglichkeit, den Komfort und das benutzerfreundliche Design der Quest 3 als Schlüsselfaktoren hervor, die sie laut dem CEO für die meisten Nutzer überlegen machen. Er wies darauf hin, dass die Quest 3 leichter ist, ein größeres Sichtfeld bietet und dank des eingebauten Akkus kabellos ist.

Zudem hält er die Option der physischen Handsteuerung und des Hand-Trackings für die Eingabe bei der Quest für besser, obwohl er ein Fan von Apples Eye-Tracking für einige Anwendungsfälle ist. Bei der Gelegenheit kündigt Zuckerberg an, dass die Technologie nach seinem Debüt in der Quest Pro auch in zukünftige Meta-Headsets eingesetzt wird. Er kommt zu dem Schluss, dass die Quest eine bessere „immersive“ Inhaltsbibliothek als Apple bietet. In seinem Video verschweigt Zuckerberg jedoch, dass Apple offensichtliche Vorteile bei der Hardware und dem Entwickler-Ökosystem hat, wobei letzteres bei einer neuen Produktkategorie wie dieser Zeit braucht, um sich zu entwickeln.

Letztendlich ist wichtig zu beachten, dass Meta und Apple auf unterschiedliche Marktsegmente abzielen, was direkte Vergleiche schwierig macht. Die sorgfältige Vorarbeit von Apple für die Vision Pro ist wegweisend und deutet auf eine solide Grundlage für die künftige Entwicklung hin. Meta hingegen ist in Bezug auf die Vorbereitung des Backends möglicherweise nicht auf demselben Niveau. Die Schlüsselfaktoren für den Erfolg von Apple werden die Senkung des Preises der Vision Pro und die Steigerung der Produktion sein, die beide noch nicht gelöst sind.

Hier Zuckerbergs Video auf Instagram:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Mark Zuckerberg (@zuck)

