Apple steht an der Schwelle zu einem bedeutenden Marktmeilenstein und könnte innerhalb des nächsten Jahres eine Bewertung von 4 Billionen US-Dollar erreichen. Dieser Optimismus beruht auf der stabilen Lieferkette des Unternehmens, der prognostizierten Steigerung der Nachfrage nach seinen Produkten und neuen KI-Technologien, wie Dan Ives von Wedbush Securities berichtet.

Stabile Lieferkette und Nachfragewachstum

Laut einer aktuellen Investorenmitteilung von Wedbush Securities kommt es in der Lieferkette von Apple zu weniger Auftragskürzungen als für diese Jahreszeit erwartet. Diese Stabilität ist ein Schlüsselindikator für die robuste Marktposition des Unternehmens. Wedbush wies auf Anzeichen einer „Produktrenaissance“ bei Apple hin, die auf einen Innovationsschub und eine verstärkte Produktentwicklung hindeuten.

Dan Ives, Managing Director bei Wedbush, betonte in einem Interview mit CNBC Squawk on the Street, dass sich die iPhone-Nachfrage in China nicht nur stabilisiert hat, sondern möglicherweise sogar steigt. Diese Entwicklung ist angesichts der vergangenen Schwankungen in Apples Lieferkette, insbesondere in China, von entscheidender Bedeutung.

Apples Umstellung auf KI-Technologie

Die Umstellung auf künstliche Intelligenz (KI) ist ein weiterer wichtiger Faktor für den Markterfolg von Apple. Die KI-Fortschritte sollen sowohl im Hardware- als auch im Software-Bereich einen deutlichen Einfluss haben. Der Dienstleistungsbereich von Apple soll geradezu revolutioniert werden, heißt es in dem Interview.

Ives bezeichnete diesen Übergang als „Super-Bowl-Moment“, der zu einem möglichen KI-App-Store führen soll. Die Schaffung des KI-App-Stores in Verbindung mit einer umfangreichen iOS-Nutzerbasis von 2,2 Milliarden Menschen schafft die Voraussetzungen für ein erhebliches Umsatzwachstum. Entwickler werden zunehmend von Apples Plattform angezogen, um KI-integrierte Apps zu entwickeln.

Zudem gibt es zahlreiche Gerüchte, dass Apple an einem eigenen generativen KI-Modell arbeitet, das den Codenamen „Ajax“ trägt. Das Modell arbeitet angeblich mit 200 Milliarden Parametern, was auf ein hohes Maß an Komplexität und Fähigkeiten im Bereich des Sprachverständnisses und der Generierung schließen lässt. Das System zielt darauf ab, die Entwicklung von maschinellem Lernen bei Apple zu vereinheitlichen, was auf eine umfassendere Strategie zur tieferen Integration von KI in Apples Ökosystem hindeutet.

Es wird erwartet, dass Apple auf der diesjährigen WWDC, auf der iOS 18 vorgestellt wird, eine Reihe von KI-basierten Tools ankündigen wird. Analysten gehen davon aus, dass sich iOS 18 stark auf generative KI konzentrieren und Siri möglicherweise in einen fortschrittlicheren Sprachassistenten verwandeln wird.

Die Wahrnehmung der bevorstehenden „KI-Revolution“ in Cupertino seitens der Wall Street trug deutlich zur Performance der Apple-Aktie bei. Um den positiven Trend weiter zu unterstreichen, nannte Ives die Vision Pro als Paradebeispiel für die KI-Innovation von Apple. Aufgrund der hohen Konversionsraten, die bei den Demonstrationen des Headsets beobachtet wurden, haben sich die Erwartungen für den Verkauf der Apple Vision Pro von ursprünglich 300.000 Einheiten auf 600.000 verdoppelt.

Auf dem Weg zu 4 Billionen Dollar Marktwert

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Apples Weg zu einer Marktkapitalisierung von 4 Billionen US-Dollar, wie von Wedbush Securities prognostiziert, durch seine stabile Lieferkette, die wachsende Nachfrage in den Schlüsselmärkten und die wegweisenden Schritte im Bereich der KI-Technologie untermauert wird. Mit einem Kursziel von 250 US-Dollar für die Apple-Aktie und einem Rating von „Outperform“ sieht die Zukunft für den Tech-Giganten vielversprechend aus.

