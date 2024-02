Apple TV+ hat es sich zur Gewohnheit gemacht, seine Original-Serien und -Filme, die auf dem Video-Streaming-Dienst laufen, auf YouTube mit kürzeren Videos und #Shorts zu bewerben. Ab sofort stehen verschiedene Clips zu „Masters of the Air“ und „Killers of the Flower Moon“ zur Ansicht bereit.

Apple TV+ veröffentlicht Clips zu „Masters of the Air“

Nachdem Apple TV+ erst kürzlich verschiedene Videos zu „Masters of the Air“ und „Killers of the Flower Moon“ veröffentlicht hatte, geht es nun mit dem nächsten Schwung neuer Clips weiter.

In der Kurzbeschreibung zu „Masters of the Air“ heißt es

Von Steven Spielberg, Tom Hanks und Gary Goetzman, den Produzenten von Band of Brothers und The Pacific. Flieger der 100th Bomb Group bilden eine Bruderschaft, geschmiedet aus Mut, Verlust und Triumph, die während des Zweiten Weltkriegs ihr Leben riskiert.

In den eingebundenen Videos lesen Schauspieler der Serie echte Liebesbriefe vor, die Soldaten im Zweiten Weltkrieg zu ihren Liebsten nach Hause geschickt haben.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Killers of the Flower Moon — „What Now?“ Clip

Im Herbst letzten Jahres startet „Killers of the Flower Moon“ in den Kinos, seit wenigen Wochen ist der Film auch auf Apple TV+ abrufbar. Durch den Gewinn eines Golden Globe Awards sowie die Nominierung für 10 Oscars hat der Apple Original Film noch einmal neuen Schwung erhalten. Dies hat Apple dazu bewegt, das Drama mit Leonardo DiCaprio erneut in die Kinos zu bringen.

In dem eingebundenen Clip besprechen Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) und Mollie Burkhart (Lily Gladstone) einen Besuch von Ärzten in Killers of the Flower Moon.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

#Shorts

Darüberhinaus hat Apple noch zwei #Shorts zu „The New Look“ und „Palm Royale“ veröffentlicht.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren