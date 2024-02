Jackery hat zur CES 2024 nicht nur den. mobilen Solargenerator „Mars Bot“ sowie ein Solar-Dachzelt angekündigt, sondern auch einen ersten Ausblick auf die neue Galaxy Solargenerator-Modellreihe aus recyceltem PCR-Kunststoff gegeben. Auf diese geht der Hersteller am heutigen Tag etwas konkreter ein. Zudem hat Jackery bekannt gegeben, dass man ab sofort generalüberholte Powerstations und Solarpanels anbietet.

Jackery zeigt neuen Galaxy Solargenerator 1000 Plus

Jackery bietet seit vielen Jahren mobile und umweltfreundliche Stromlösungen an und hat das eigene Portfolio von Jahr zu Jahr erweitert. Auch in diesem Jahr stehen neuen Produkte auf der Agenda, so der neue Jackery Galaxy Solargenerator 1000 Plus aus recyceltem PCR-Kunststoff.

Jackery verwendet beim Galaxy Solargenerator 1000 Plus Post-Consumer-Plastik (PCR), für das keine fossilen Rohstoffe verwendet werden, da das Rohmaterial komplett aus Abfall hergestellt wird. Dieses umweltfreundliche Casing ist Jackerys nächster Schritt bei seinen Bemühungen, seinen CO2-Fußabdruck stetig zu reduzieren. Weiter ist der Jackery Galaxy Solargenerator 1000 Plus mit langlebigem LiFePO4-Akku, 1264Wh Kapazität und 2000 Watt Dauerleistung sowie 100-W-Solarpanel eine nachhaltige Energielösung für unterwegs. Gleichzeitig leistet er einen positiven Beitrag durch die Reduzierung von Kunststoffabfällen.

Zur konkreten Verfügbarkeit und zum Preis hat sich Jackery noch nicht geäußert.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren