Ende letzten Monats haben wir euch darüber informiert, dass Apple seine SharePlay-Musiksteuerung auf den HomePod und Apple TV erweitert. An diesem Plan dürften die Entwickler in Cupertino weiter festhalten. Wie es scheint, wird es diese Funktion jedoch nicht in das kommende Update auf iOS 17.4 und tvOS 17.4 schaffen. In den jüngsten Beta-Versionen hat Apple das Features zunächst einmal wieder entfernt.

Apple entfernt HomePod SharePlay aus den aktuellen Beta-Versionen von iOS 17.4 und tvOS 17.4

Mit der Beta 1 zu iOS 17.4 und tvOS 17.4 hat Apple die SharePlay-Musiksteuerung für den HomePod und Apple TV aktiviert. Mit der zweiten Beta wurde die Funktion wieder entfernt und diese feierte auch mit der kürzlich veröffentlichten Beta 3 kein Comeback, so Macrumors.

SharePlay wurde mit iOS 16 eingeführt. Es ermöglicht euch über die“ FaceTime“-App TV-Sendungen, Filme und Musik mit Freunden und Familie synchron zu streamen. Die Wiedergabe ist für alle synchronisiert, die Steuerelemente werden mit allen geteilt und alle sehen und hören dieselben Momente zur selben Zeit.

Mit dem Update auf iOS 17 wurde SharePlay auf CarPlay erweitert, sodass jeder im Auto Songs zu einer gemeinsamen Playlist hinzufügen kann. Mehr oder weniger steht nun die nächste SharePlay-Erweiterung bereit.

Auf dem HomePod und Apple TV ermöglichte die SharePlay-Funktion Benutzern die Generierung eines QR-Codes (auf dem iPhone für den HomePod), der gescannt werden konnte, um Freunden und Familienmitgliedern die Möglichkeit zu geben, Songs auf dem Gerät abzuspielen. Der HomePod bzw. Apple TV-Besitzer muss dabei über ein „Apple Music“-Abonnement verfügen. Diejenigen, die Inhalte beisteuerten möchten, benötigten lediglich die Musik-App (ohne Abonnement).

Aktuell ist nicht ganz klar, warum Apple SharePlay für den HomePod und Apple TV aus den Beta-Versionen wieder entfernt hat. Wir gehen allerdings davon aus, dass Apple die Zeit ein wenig wegläuft und die Funktion noch nicht massentauglich ist. Am 07. März 2024 tritt das Gesetz über digitale Märkte in der EU in Kraft. Bis dahin erfolgt die Freigabe von iOS 17.4 und Co mit den Anpassungen, die die EU von Apple fordert. Augenscheinlich gibt es noch deutlichen Nachbesserungsbedarf für SharePlay für den HomePod und Apple TV, so dass Apple die Funktion auf ein späteres Update (iOS 17.5?) verschoben hat.

