iOS 18 und dem kommenden iPhone 16 wird nachgesagt, dass Apple neue KI-Funktionen einfließen lässt. Die Basis dafür könnte eine stark verbesserte Neural Engine des A18-Chips sein. Doch nicht nur das iPhone 16, auch zukünftige Mac-Modelle mit M4-Chip sollen von den neuen, integrierten KI-Features profitieren.

iPhone 16: A18-Chip soll stark verbesserte Neural Engine erhalten

Aktuellen Gerüchten zufolge wird das iPhone 16 über eine deutlich verbesserte Neural Engine für generative KI-Funktionen verfügen. In einem Bericht von Economic Daily News heißt es, dass Apple der Neural Engine der A18- und M4-Chips deutlich mehr Rechenkerne spendiert.

Die Gerüchte der signifikant verbesserten Neural Engine beim A18-Chip passen zu den Gerüchten, dass iOS 18 über generative KI-Funktionen für Siri, Kurzbefehle Nachrichten, Apple Music und mehr verfügt. Zuletzt bestätigte Apple Chef Tim Cook, dass Apple sehr viel Zeit und Mühe in das Thema der künstlichen Intelligenz investiert und weitere Details im Laufe dieses Jahres folgen.

Während Apple beim iPhone 8 (Plus) und iPhone X auf einen Chip mit einer 2-Core Neural Engine setzte, verbaute der Hersteller beim iPhone XS (Max), iPhone XR, sowie den iPhone 11 Modellen eine Chip mit 8-Core Neural Engine. Seit der iPhone 12 Familie kommt eine Neural Engine mit 16-Kernen zum Einsatz. Nichtsdestotrotz hat Apple die Neural Engine in den letzten Jahren aufgewertet. So spricht Apple davon, dass die Neural Engine beim A17 Pro Chip (iPhone 15 Pro) bis zu 2x schneller als beim A16 Chip des iPhone 14 Pro ist. Der nächste Schritt könnte nun sein, die Anzahl der Kerne zu erhöhen, beispielsweise auf 32.

Blicken wir kurz auf den Mac. Dort sind die meisten Modelle mit Apple Silicon mit einer 16-Kern Neural Engine ausgestattet. Die einzigen Ausnahmen bilden der Mac Studio und der Mac Pro, die bei Konfiguration mit einem M1 Ultra- oder M2 Ultra-Chip über eine 32-Core Neural Engine verfügen.

Generative KI hat in den letzten Jahren eine immer größere Bedeutung eingenommen. Bestes Beispiel ist sicherlich ChatGPT. Aber auch Google und Microsoft bieten bereits entsprechende Lösungen an. Apple arbeitet hinter verschlossenen Türen ebenfalls ein generativer KI und wird dieser früher oder später in seinen Geräten implementieren.

