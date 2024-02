Passend zum Start in den bevorstehenden Frühling hat ANKER SOLIX neue Bundles für seine Balkonkraftwerke angekündigt. Unter anderem sind vier Solarpanele und zwei Speichermodule in den jeweiligen Komplettpaketen inkludiert, so dass man im größten Bundle auf eine Gesamtleistung von 2.160W kommt. Nicht zu unrecht spricht Anker vom „weltweit ersten 2.000 Watt Balkonkraftwerk mit Speicher„.

Bis zu 2.000 Watt Gesamtleistung: Neue Balkonkraftwerk-Sets von Anker SOLIX

Der Frühling kann kommen. Bis dato bot Anker seine SOLIX-Sets „nur“ mit einem oder zwei Solarmodulen an (hier unser Anker SOLIX Balkonkraftwerk Test). Dies ändert sich mit dem heutigen Tag, so dass der Hersteller ab sofort auch Bundles mit insgesamt vier Solarpanelen und einem Gesamtleistung von bis zu 2.160W offeriert.

Die Module lassen sich mit den zwei in den Bundles enthaltenen Anker SOLIX Solarbanks und einem Wechselrichter verbinden, um stets das Maximum an Energie aus der Sonne zu extrahieren – selbst bei bewölktem Himmel.

Die Standard-Variante (Anker SOLIX RS40B) bietet vier Photovoltaik-Module (PERC-Technologie) mit je 410 Watt und einer Effizienz von 23 Prozent. Die Module in schicker, schwarzer Optik liefern zusammen eine maximale Leistung von 1.640 Watt. Der Listenpreis dieses Bundles beträgt 3.199 Euro. Bis zum 29. Februar reduziert sich der Preis um 25 Prozent auf 2.399 Euro.

Das mittlerweile Bundle (Anker SOLIX RS40P) bietet mit seinen vier monokristallinen Solarpanels (IBC-Technologie), die jeweils 445 Watt und einen Wirkungsgrad von 25 Prozent ermöglichen, eine Gesamtleistung von bis zu 1.780 Watt. Der UVP dieses Bundles liegt bei 3.999 Euro. Wer bis zum 29. Februar 2024 zuschlägt, sichert sich 25 Prozent Rabatt und zahlt nur 2.999 Euro.

Das leistungsstärkste Bundle (Anker SOLIX RS50P) mit je 540 Watt pro Solarpanel (PERC-Technologie) bietet insgesamt 2.160 Watt Gesamtleistung bei vier Modulen mit 23 Prozent an Effizienz. Mit seinen erweiterten Maßen ist das Set für die Verwendung auf Flachdächern oder freien Flächen auf der Terrasse oder im Garten gedacht. Wer bis zum 29. Februar 2024 zugreift, erhält dieses Bundle für nur 2.699 Euro statt 3499 Euro.

Wie eingangs erwähnt, beinhalten alle Bundles zwei Anker SOLIX Solarbanks, so dass die nicht genutzt Energie im Tagesverlauf gespeichert werden kann. Zusammen lassen sich im Verbund so bis zu 3.200 Wattstunden erzeugen, womit je nach Nutzungsverhalten ein ganzer Tag an Energiebedarf abgedeckt ist. Die moderne LFP-Akkutechnik sorgt dabei für eine lange Lebensdauer. Mindestens 6.000 Ladezyklen und damit doppelt so viel wie der Branchendurchschnitt sind mit der staubdichten und Regenwasser-resistenten Solarbank möglich.

Neben den Solarpanelen und den Solarbanks ist auch der Anker SOLIX MI80-Wechselrichter enthalten. Dieser speist aktuell 600W in den heimischen Stromkreisluf ein. Sobald die Bundesregierung den Weg freimacht, erhalt der MI80 ein kostenloses „Over-the-Air“-Update, so dass dieser auch hierzulande mit 800W betrieben werden kann.

