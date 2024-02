Im Laufe dieses Jahres wird Apple neue iPad-Modelle auf den Markt bringen, davon sind wir überzeugt. Nachdem der Hersteller im vergangenen Jahr erstmals seit dem Original-iPad kein einziges neues iPad-Modell angekündigt hat, stehen in diesem Jahr verschiedene iPad-Neuheiten auf der Agenda. Den Anfang könnten ein neues iPad Pro und iPad Air schon im März dieses Jahres machen und genau zu diesen Modellen sind nun Abmessungen geleakt worden.

iPad Pro 2024: Abmessungen des OLED-Modells geleakt

Seit längerem wird kolportiert, dass Apple im März dieses Jahres neue iPad-Modelle ankündigen wird. Konkret ist die Rede von einem neuen iPad Pro und einem iPad Air. Die Besonderheiten sollen unter anderem darin liegen, dass Apple beim iPad Pro auf ein OLED-Display setzen und beim iPad Air erstmals zwei Größen anbieten wird. Darüberhinaus haben wir in den letzten Wochen viele weitere Gerüchte zu diesen Modellen zu Gesicht bekommen.

Die neuen iPad Air Modellen befinden sich bei Apple unter den Codenamen J507 sowie J537 in der Entwicklung. Optisch sollen die iPad Air Modelle den jetzigen Modellen ähneln, sich lediglich in der Größe unterscheiden. Was das iPad Pro betrifft soll es bei den neuen Modellen hingegen leichte Anpassungen geben, zumindest was die Abmessungen betrifft. So wurden 9to5Mac die Abmessungen der Geräte zugespielt. Demnach wird das kommende iPad Pro etwas dünner und etwas größer sein.

Der Grund, warum das neue iPad Pro dünner wird, liegt angeblich im OLED-Display, das weniger Schichten als das LCD-Display besitzt. Die Abmessungen werden wie folgt angegeben:

11-Zoll iPad Pro (aktuell): 247,6 mm x 178,5 mm x 5,9 mm

247,6 mm x 178,5 mm x 5,9 mm 11-Zoll iPad Pro (neu): 249,7 mm x 177,5 mm x 5,1 mm

249,7 mm x 177,5 mm x 5,1 mm 12,9-Zoll-iPad Pro (aktuell): 280,6 mm x 214,9 mm x 6,4 mm

280,6 mm x 214,9 mm x 6,4 mm 12,9-Zoll iPad Pro (neu): 281,5 mm x 215,5 mm x 5,0 mm

281,5 mm x 215,5 mm x 5,0 mm 12,9-Zoll-iPad Air (neu): 280,6 mm x 214,9 mm x 6,0 mm

Das iPad Pro 2024 soll über einen M3-Chip sowie ein verbessertes Kamerasystem verfügen. Unter anderem wird über eine Face ID Kamera im Querformat spekuliert. Darüberhinaus könnte Apple den Geräten weitere kleine Anpassungen spendieren. Ob das iPad Air den Sprung vom M1 Chip auf den M2 Chip oder M3 Chip macht, bleibt abzuwarten.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren