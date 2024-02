Home-Workouts haben in den letzten Jahren ihr wahrscheinlich größtes Comeback gefeiert. Waren es in den 80er-Jahren noch bunte Aerobic-Videos, die die eigenen vier Wände zum Fitness-Studio verwandelten, sind es heute hochmoderne Fitness-Geräte. Insbesondere Indoor-Bikes haben sich zu einem wesentlichen Bestandteil vieler Heimtrainingsprogramme entwickelt. Eines der neuesten Produkte in diesem Marktsegment ist das Bowflex VeloCore Indoor-Bike – ein Gerät, das durch seine innovative Technologie und vielseitige Funktionalität bestechen will. Dank einer einzigartigen Neigefunktion und einem großen Display unterscheidet sich das VeloCore-Bike tatsächlich bereits auf den ersten Blick von der Konkurrenz. In unserem Testbericht nehmen wir das VeloCore genauer unter die Lupe, untersuchen seine Besonderheiten und bewerten seine Leistung in verschiedenen Aspekten – vom Aufbau und der ersten Inbetriebnahme bis hin zu den speziellen Trainingsmodi und digitalen Features.

Aufbau und erste Inbetriebnahme

Das Bowflex VeloCore Indoor-Bike präsentiert sich nur als kleine Herausforderung beim Aufbau. Auch ohne Handwerksprofi zu sein, ist dies für jeden Nutzer machbar. Mit seinem Gewicht von etwa 70 Kilogramm und den zahlreichen Einzelteilen, die in einem großen Karton geliefert werden, erfordert der Zusammenbau ein wenig Geduld und Geschick. Es ist empfehlenswert, diese Aufgabe zu zweit anzugehen, wobei man mit einer Zeitspanne von ungefähr 60 Minuten rechnen sollte. Erfreulicherweise ist das nötige Werkzeug im Lieferumfang enthalten.

Die Qualität der Einzelteile wirkt solide und gut verarbeitet, was den Zusammenbau vereinfacht. Alles passt nahtlos zusammen, was auf eine hohe Fertigungsqualität hindeutet. Einmal aufgebaut, ist es wichtig, das Bike korrekt auszurichten, um einen sicheren Stand zu gewährleisten. Anpassungen von Sattel und Lenker sind dank Schnellverschlüssen und stufenloser Positionierung einfach durchzuführen und bieten einen Vorteil gegenüber Modellen mit festen Einrastpunkten.

Der Komfort des VeloCore ist durch den bequemen Sattel und den vielseitig einstellbaren, ummantelten Lenker gegeben. Der Bildschirm, an einer speziellen Haltestange hinter dem Lenker befestigt, trägt zur Gesamtlänge des Bikes von etwa 153 cm bei, wobei die Breite 61 cm beträgt. Beachtet, dass ihr etwas mehr Platz einplanen müsst, wenn ihr die Neigefunktion des Geräts nutzen wollt. Der Hersteller empfiehlt einen Freiraum von 210 × 150 cm.

Die deutschsprachige Aufbau- und Bedienungsanleitung erklärt alle Schritte verständlich und ausführlich. Bowflex bietet auch eine Aufbauanleitung auf YouTube an:

Nach dem Anschluss an das Stromnetz startet das Android-System. Eine WLAN-Anbindung ermöglicht notwendige Systemaktualisierungen und die Anmeldung an der JRNY-App, die für den vollen Funktionsumfang ein kostenpflichtiges Abo voraussetzt. Das Abo ist jedoch keine Pflicht; das Bike kann auch ohne Abonnement genutzt werden. Die kostenfreie Version der JRNY App umfasst eine Vielzahl von Funktionen, darunter manuelle Trainingsmodi, Fitnessbewertungen und eine Auswahl an geführten Video-Workouts. Dieses Angebot ist speziell darauf ausgerichtet, Anfängern einen leichten Einstieg in regelmäßige Fitnessaktivitäten zu ermöglichen und gleichzeitig erfahrenen Sportbegeisterten neue Impulse zu geben. Zusätzlich sind in der kostenfreien Variante auch bereits einige adaptive Workouts für die hauseigenen Cardio-Maschinen wie den Max Trainer, Laufbänder & Co. enthalten, die sich dem Nutzerverhalten anpassen und so „mitlernen“.

Zusätzlich ist eine Anbindung an andere Fitness-Apps wie Peloton und Zwift möglich, was für Nutzer anderer Bikes den Wechsel erleichtert und die Trainingsvielfalt erhöht. Besonders positiv anzumerken ist die Echtzeitdatenübermittlung bei der Verwendung dieser Apps.

Display

Das Indoor-Bike ist wahlweise als VeloCore 16 oder VeloCore 22 verfügbar, wobei sich beide Modelle einzig in der Größe des Displays unterscheiden. Wie der Name vermuten lässt, steht die Wahl zwischen einem 16 und einem 22 Zoll Display. Das VeloCore 16 kostet laut Hersteller 2.499 Euro, das VeloCore 22 ist für 2.799 Euro erhältlich. Vereinzelte Online-Händler wie Amazon bieten das Bike jedoch derzeit zu deutlich niedrigeren Preisen an.

Der justierbarer HD-Touchscreen erledigt seine Aufgabe gut und muss sich nicht vor den Geräten großer Fitness-Studios verstecken. Der Touchscreen reagiert schnell, die Farben sind gut ausbalanciert und die Reaktionszeit des Displays ist auch zufriedenstellend, sodass kein Schlieren-Effekt entsteht, wie man sie mitunter immer noch bei manchen Fitness-Geräten mit Displays beobachten kann. Gepaart mit dem Android-System ermöglicht das Display ein informatives Home-Training mit einer guten Portion Entertainment, doch dazu später mehr.

Die Grundfunktionen

Das Bowflex VeloCore Indoor-Bike bietet ein besonderes Trainingserlebnis, das sich durch eine clevere Funktion von herkömmlichen Fitness-Bikes abhebt. VeloCore offenbart seine Besonderheit, sobald der Neigemodus aktiviert wird. Dieser Modus ermöglicht es dem Bike, sich seitlich bis zu etwa 30 Grad zu neigen, was ein realistischeres und dynamischeres Fahrgefühl erzeugt, ähnlich dem echten Radfahren. Diese Funktion erfordert vom Nutzer eine Gewichtsverlagerung und Balance, was insbesondere die Muskeln des Rückens, des Bauchs und des Rumpfes beansprucht. Eine von Bowflex durchgeführte Studie deutet darauf hin, dass das Training im Neigemodus zu einer höheren Herzfrequenz und einem um 14 Prozent gesteigerten Energieverbrauch führt. Damit ihr eure Herzfrequenz stets im Blick habt, liegt dem Bike ein Herzfrequenz-Armband bei, das mit dem Gerät per Bluetooth verbunden werden kann.

Bezüglich der Widerstandseinstellungen bietet das VeloCore 100 unterschiedliche Stufen. Der Widerstand kann einfach durch Drehen eines Knopfes unterhalb des Lenkers angepasst werden, wobei eine Drehung im Uhrzeigersinn den Widerstand erhöht und umgekehrt. Zusätzlich kann das Schwungrad und die Pedale durch vollständiges Drücken des Knopfes verlangsamt und angehalten werden. Der Neigemodus kann ebenfalls leicht ein- und ausgeschaltet werden. Der Sperrmechanismus dafür befindet sich hinter dem Widerstandsregler in Richtung Lenker. Durch Drücken des Knopfes nach unten wird der Neigemodus aktiviert, und das obere Teil des Bikes beginnt zu wackeln. Um das Bike wieder in die stationäre Position zu verriegeln, wird der Knopf nach oben bis zum Einrasten gezogen. Diese Aktionen können auch während des Trainings ausgeführt werden.

Ein weiterer bemerkenswerter Aspekt des VeloCore ist sein leiser Betrieb. Dank des Riemenantriebs und des magnetischen Widerstandssystems arbeitet das Bike äußerst geräuscharm, was es ideal für das Training zu Hause macht.

JRNY-App: der virtuelle Trainer

Das Training mit dem VeloCore-Bike hat uns eine motivierende und interaktive Erfahrung ermöglicht. Ein zentrales Element dabei ist die JRNY-App, die durch einen initialen Fitness-Test ein individuelles Trainingsprogramm erstellt. Die Besonderheit der App liegt in ihrer Fähigkeit, während des Trainings eine große Menge an Daten zu erfassen und auszuwerten – bis zu 500.000 Datenpunkte in nur 30 Minuten. Auf Basis dieser Daten passt die App das Training dynamisch an, indem sie den Schwierigkeitsgrad der Workouts entsprechend erhöht oder verringert, was zu einer optimalen Trainingseffizienz und langfristigen Erfolgen führen soll.

Neben der Anpassungsfähigkeit bietet die JRNY-App eine detaillierte Speicherung und Analyse der Trainingshistorie. Die App synchronisiert sich mit Apple Health, was eine nahtlose Integration der Fitnessdaten in das Apple-Ökosystem ermöglicht.

Ein weiteres Feature, das uns beim Training auf dem VeloCore besonders Spaß gemacht hat, ist der virtuelle Trainer, der während der Workouts Anweisungen gibt. Obwohl dieser momentan nur auf Englisch verfügbar ist, trägt er wesentlich zur Interaktivität und zum Engagement bei. Für zusätzliche Abwechslung und Unterhaltung sorgt die Möglichkeit, eine Fahrstrecke und Musik auszuwählen. Die App bietet über 250 realistische Strecken mit Aufnahmen von bekannten Orten weltweit an, sodass Nutzer virtuell über die Golden Gate Bridge in San Francisco fahren oder entlang der Route 66 radeln können. Die realistischen Videoaufnahmen passen sich der Fahrgeschwindigkeit an und bieten so ein lebensechtes Fahrerlebnis. Einige Trainingskurse sind sogar darauf ausgerichtet, dass man während der Nutzung des Bikes gezielt seitliche Neigungen ausführen kann.

Für diejenigen, die sich während des Trainings anderweitig unterhalten möchten, bietet das VeloCore, dank seines großen Displays und Android-Systems, Zugang zu beliebten Streaming-Diensten wie Netflix, Amazon Prime Video und Disney+. Hier hat uns besonders gut gefallen, dass während des Streamens von Filmen oder Serien die Trainingsdaten und Anweisungen des virtuellen Coaches auf dem Bildschirm weiterhin sichtbar sind.

Leider hatten wir im Testzeitraum auch ein kleinerer Software-Problem, das zwar nicht allzu schwer ins Gewicht fällt, aber an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben sollen. So mussten wir einmal unsere Bluetooth-Kopfhörer neu koppeln. Da jedoch regelmäßig System-Updates veröffentlicht werden, wird sich der Hersteller aller Voraussicht nach um solche Aussetzer kümmern.

Neben Bugfixes liefert Bowflex für die JRNY-Plattform auch Erweiterungen und neue Übungen, ähnlich wie es Apple mit Fitness+ handhabt. So erweitert sich die JRNY-Plattform stetig. Eine Übersicht oder Vorschau auf neue Inhalte haben wir nicht entdeckt. Ein solches Feature wäre jedoch hilfreich, um neue Inhalte nicht zu verpassen.

Fazit

Das Bowflex VeloCore-Bike erweist sich in unserem Test als eine Innovation im Bereich der Indoor-Fitnessgeräte. Mit seiner Neigefunktion bietet es ein anspruchsvolles Trainingserlebnis, das sowohl die körperliche Fitness als auch das Gleichgewicht und die Kernmuskulatur fördert. Die umfangreiche Montage des Bikes wird durch die hochwertige Verarbeitung und die gut strukturierten Anleitungen erleichtert.

Das Display ermöglicht eine reibungslose Interaktion mit dem Trainingsprogramm. In unserem Test kam das 16 Zoll Display zum Einsatz. Wenn ihr uns fragt, ist diese Displaygröße für das Training völlig ausreichend. Falls ihr es doch größer möchtet, legt ihr noch ein paar Euros drauf und greift zum 22 Zoll Modell.

Die Software offeriert eine Vielzahl an Trainings, Datenanalysen und die Unterhaltungsmöglichkeiten bietet einen Mehrwert, was das VeloCore zu einem vielseitigen und interaktiven Trainingspartner macht. Die Lautstärke während des Betriebs ist angenehm niedrig, was das VeloCore ideal für das Training in den eigenen vier Wänden macht.

Der entscheidende Punkt dürfte letztendlich der Preis sein. Für gelegentliche Workouts ist das Bowflex VeloCore mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 2.500 Euro bzw. 2.800 Euro zu teuer, das Gleiche gilt für das optionale JRNY-Abo. Wer jedoch ein intensives und effektives Indoor-Training betreiben will, kann bedenkenlos bei Bowflex zugreifen.

Preis und Verfügbarkeit

Die Bowflex VeloCore Variante mit einem 16 Zoll Display hat eine UVP von 2.499 Euro, mit einem 22 Zoll Display sind es 2.799 Euro. Mittlerweile gibt es aber günstigere Angebote bei Online-Händlern, wie z.B. Amazon. Hier kostet das Indoor-Bike derzeit rund 2.286 Euro mit dem 16 Zoll Display.

Für den vollen Funktionsumfang der JRNY-App ist ein Abonnement in Höhe von 19,99 Euro im Monat oder 149 Euro im Jahr erforderlich. Die App arbeitet nicht nur mit dem VeloCore-Bike zusammen, sondern kann auch für andere Produkte des Unternehmens genutzt werden und beinhaltet zudem Trainingsprogramme, die auf Gadgets verzichten. So bietet die JRNY-Plattform Kurse für Ganzkörpertraining mit Yoga, Pilates, Krafttraining und mehr. Bowflex bietet eine 2-monatige Testphase für die App an.

