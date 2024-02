Mittlerweile steht eine schier unendlich große Auswahl an sozialen Netzwerken und Social-Media-Plattformen zur Auswahl. Dabei stellen X, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, WhatsApp, Pinterest, Xing, Telegram und Co. nur die Spitze des Eisbergs dar. Knapp 5 Milliarden Menschen sollen regelmäßig in sozialen Medien aktiv sein und erleben unterschiedliche Einflüsse. Doch wie toxisch ist die Beziehung zu einer Social-Media-Plattform?

Welches ist die toxischste Social-Media-Plattform?

Toxisch bedeutet zunächst einmal „giftig“.Doch was bedeutete es, wenn jemand oder etwas toxisch ist. Als toxisch bezeichnet man jemanden oder etwas, wenn eine Person, eine Plattform oder „was auch immer“ einen negativen Einfluss hart. Im übertragenen Sinne, kann „toxisch“ auch als gefährlich oder schädlich bezeichnet werden. Wie steht es in diesem Zusammenhang mit der Beziehung zu Social-Media-Plattformen?

Bei einer aktuellen Umfrage wurden Nutzer gefragt, welche Social-Media-Plattform, die sie tatsächlich nutzen, am toxischsten ist. Um der Frage auf den Grund zu gehen, wurden Anwender in Deutschland, Frankreich, Spanien und den USA befragt. Dabei wurde die Meinung von über 1.000 Personen eingeholt.

Die befragten Nutzer definierten Toxizität im Zusammenhang mit Social-Media-Plattformen in der Regel als Verbreitung von Fake News, Ermöglichung von schlechtem Verhalten und Betrug, Förderung ungesunder Vergleiche, Cybermobbing, Trolling und andere negative Interaktionen. Legt man diese Definition zu Grunde, so hielten hielten fast 39 Prozent der Befragten in Deutschland TikTok für die toxischste Social-Media-App, gefolgt von Facebook, Instagram, X und YouTube. Bei genauerer Betrachtung stellt man jedoch überraschende Erkenntnisse, die auf den Wahrnehmungen bestimmter Generationen und Geschlechter basieren, fest.

Unter anderem heißt es

Unsere interne Umfrage ergab, dass TikTok die toxischste Social-Media-Plattform in Deutschland ist. Satte 39 Prozent aller Befragten stimmten zu, dass auf dieser Plattform die meisten bösartigen Probleme auftreten, darunter die Verbreitung von Fehlinformationen, Trolling und Cybermobbing. Facebook lag mit 25 Prozent nicht weit dahinter – interessanterweise stuften die Befragten in den USA Facebook als deutlich schädlicher ein. 13 Prozent der befragten Deutschen hielten Instagram für einen Nährboden für negative Interaktionen. X (früher bekannt als Twitter) landete knapp mit 12 Prozent dahinter, während YouTube 4 Prozent der Befragten Anlass zur Sorge gab. Allerdings variieren diese Ergebnisse, wenn wir die Daten nach Geschlecht aufschlüsseln. Männer in Deutschland scheinen die meiste Zeit auf YouTube zu verbringen, sehen aber TikTok, Facebook und X als ebenso problematisch an, wobei jede App respektive 37 Prozent, 22 Prozent und 19 Prozent der Stimmen unserer männlichen Befragten erhielt. Auch Frauen verbringen die meiste Zeit auf YouTube, schätzen allerdings TikTok (40 Prozent), gefolgt von Facebook (27 Prozent) und Instagram (18 Prozent) als problematisch ein (YouTube wurde von nur 4 Prozent als problematisch angesehen).

Aber auch insbesondere das Alter spielt eine entscheidende Rolle bei der Betrachtung sozialer Netzwerke. Dabei sind sich Millennials, Gen X und Babyboomers einig, dass TikTok die problematischste Social-Media-Plattform ist. Es scheint auch, dass die Toxizität der Plattform entweder von älteren Generationen ausgeht oder dass jüngere Menschen mehr auf Online-Probleme eingestellt sind, da nur 37 Prozent der Boomer und 38 Prozent der Gen Z TikTok für toxisch halten, verglichen mit 44 Prozent der Millennials.

Aus der von CyberGhost durchgeführten Umfrage gehen noch viele weitere interessante Aspekte hervor. Neben den reinen Prozentangaben geht der Artikel auch auf das Social-Media-Paradoxon (Warum hört man nicht einfach auf?), die Gefahren der Nutzung toxischer sozialer Medien, Cybermobbing und Internet-Trolle, Social-Media-Betrug, gefälschte Nachrichten, Risikoverhalten, einfache Schritte zur Entschärfung der Toxizität von Social Media, achtsame Interaktion und verschiedene Tipps in diesem Zusammenhang ein.

