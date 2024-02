Apple erforscht eine Vielzahl an Produkten, die niemals das Tageslicht erblicken und auf den Markt kommen. Hin und wieder erfahren wird von solchen Produkten und anderen Produkte schaffen es nicht einmal in die Gerüchteküche. Nun wird bekannt, dass Apple einen iRing, smarte Brillen und AirPods mit Kamera-Sensoren erforscht bzw. erforscht hat.

Apple erforscht iRing, smarte Brillen und AirPods mit Kamera

Die neueste Ausgabe des PowerOn-Newsletters von Mark Gurman liegt vor. In dieser geht er nicht nur auf iOS 18 und Designanpassungen ein, sondern spricht auch über verschiedene Produkte, die Apple erforscht. Konkret spricht der Apple-Insider über drei Produkte: einen smarten Ring, smarte Brillen und AirPods mit integrierter Kamera-Sensoren.

Glaubt man den Informationen von Gurman, so hat das Apple Industrie-Team vor einigen Jahren den Führungskräften des Gesundheitsteams die Idee eines smarten Rings präsentiert. Diese konzentrierte sich in erster Linie auf Gesundheits- und Fitnessfunktionen. Weiter gab er zu verstehen, dass Apple derzeit nicht aktiv an solch einem Produkt arbeitet und es unklar sei, ob dieser jemals auf den Markt kommt.

Der „iRing“ könnte eine günstige Alternative zur Apple Watch sein und sich an Nutzer richten, die lieber eine herkömmliche Armbanduhr tragen möchten und gleichzeitig Gesundheits- und Fitnessdaten erheben möchten. An dieser Stelle sei erwähnt, dass Samsung vermutlich in Kürze einen Galaxy Ring auf den Markt bringen wird.

Apple Vision Pro ist bereits auf dem Markt und Apples Endziel dürfte es sein, eine AR-Brille auf den Markt zu bringen. Als Zwischenschritt habe Apple über eine „weniger ambitionierte“ smarte Brille nachgedacht. Mit solch einem Produkt würde Apple zu Modellen, wie die Metas Ray-Ban-Smarte-Brillen und Amzons Echo Frames in Konkurrenz treten.

Die smarte Brille von Apple könnte als als „AirPods-Ersatz“ mit integrierten Lautsprechern, Kameras, Gesundheitssensoren und KI-Funktionen dienen. Die Brille befinde sich in der Hardware-Engineering-Abteilung von Apple in der Phase der „Technologieuntersuchung“. Mit anderen Worten: Mit der Ankündigung eines solches Produkts sollte zeitnah nicht gerechnet.

Zum guten Schluss thematisieret Gurman noch AirPods mit Kamera-Sensoren. Demnach haben Apple-Ingenieure letztes Jahr damit begonnen, zu untersuchen, wie sich Kamerasensoren mit niedriger Auflösung in AirPods einbauen lassen. Der Apple-Insider glaubt, dass diese AirPods KI-Funktionen bieten könnten, die Menschen bei ihren täglichen Routinen unterstützen.

