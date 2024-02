Etwas über einen Monat ist es mittlerweile her, dass Apple die Beta 1 zu iOS 17.4, iPadOS 17.4 und Co. veröffentlicht hat. Seitdem sind drei weitere Betas erschienen. Am heutigen Tag wird mit der Freigabe des Release Candidates als letzte Vorstufe vor der finalen Version gerechnet.

iOS 17.4 RC soll heute erscheinen

Parallel zur Freigabe der iOS 17.4 Beta 1 hat Apple verdeutlicht, dass es sich bei dem kommenden X.4 Update nicht um ein klassisches Update handelt. Vielmehr ist Apple gezwungen eine Vielzahl an Anpassungen an iOS, Safari und dem App Store vorzunehmen, um den Gesetz über digitale Märkte in der EU gerecht zu werden. Bis zum 06. März muss Apple entsprechende Anpassungen vornehmen. Neben den Anpassungen für die EU fließen weitere Neuerungen in das kommende iPhone-Update ein.

Im Hinblick auf das Gesetz über digitale Märkte in der EU ermöglicht Apple zukünftig unter anderem alternative App Stores (Sideloading) und externe Bezahlmöglichkeiten. Auch alternative Browser werden beim ersten Start von Safari angezeigt.

Für gewöhnlich veröffentlicht Apple wenige Tage vor der finalen Version den sogenannten Release Candidate (RC). Mit diesem testet Apple letztmalig alle Anpassungen, die die Entwickler vorgenommen haben. Sollte keine gravierenden Mängel mehr auftreten, wird der RC zur finalen Version deklariert. X-Nutzer @aaronp614, der bereits in der Vergangenheit spannende Infos zu kommenden Apple Software-Updates ans Tageslicht befördert hat, spricht davon, dass Apple am heutigen Tag den Release Canddiate zu iOS 17.4 veröffentlicht wird. Begleitend hat Apple Anpassungen an seinem Backend für App-Marktplätze vorgenommen.

Die letzten größeren „Punkt-Updates“ hat Apple immer Montags veröffentlich. Von daher könnten iOS 17.4 und Co. am kommenden Montag (04. März 2024, 19:00 Uhr) erscheinen.

