Aus Gerichtsdokumenten geht hervor, dass Microsoft versucht hat, seine Suchmaschine Bing an Apple zu verkaufen. Die Gespräche kamen jedoch nicht über die Sondierungsphase hinaus, da Apple nicht von der Qualität der Suchmaschine überzeugt war.

Kein Interesse an Bing

Die freigegebenen Dokumente sind Teil eines Verfahrens, in dem das US-Justizministerium Google eine Monopolstellung im Bereich der Websuche vorwirft. In diesen Unterlagen führt Google die Verhandlungsgespräche zwischen Microsoft und Apple als Beweis für den bestehenden Wettbewerb in der Suchbranche an. Laut Googles Argumentation ist Microsoft mehrfach an Apple herangetreten und hat vorgeschlagen, Bing zur Standardsuchmaschine in Safari zu machen. Diese Versuche fanden in den Jahren 2009, 2013, 2015, 2016, 2018 und 2020 statt.

Wie CNBC berichtet, lehnte Apple jedes Mal das Angebot von Microsoft mit dem Hinweis auf die Überlegenheit der Suchqualität von Google ab. In den Unterlagen von Google heißt es: „In jedem Fall hat sich Apple die relative Qualität von Bing und Google genau angesehen und ist zu dem Schluss gekommen, dass Google die bessere Standardwahl für seine Safari-Nutzer ist. Das ist Wettbewerb.“ Diese Aussage zielt darauf ab, die Monopolvorwürfe gegen Google zu entkräften.

Im Jahr 2018 versuchte Microsoft schließlich, Bing an Apple zu verkaufen oder ein Joint Venture zu gründen, und verwies auf Verbesserungen der Suchqualität von Bing. Eddy Cue, Apples Chef für Dienstleistungen, äußerte sich jedoch skeptisch über Microsofts Suchqualität und Investitionen in den Suchbereich. Er verwies auf die geringeren Investitionen von Microsoft und die im Vergleich zu Google weniger effektive Werbeorganisation.

Googles Suchmaschine ist seit langem die Standardsuche auf iPhone, iPad und Mac. Laut diversen Berichten zahlt Google an Apple für dieses Privileg jährlich Milliarden von Dollar. Während Google zwar die Standardsuchmaschine auf Apple-Geräten ist, können Nutzer alternativ auf Yahoo, Bing, DuckDuckGo oder Ecosia umsteigen. Derweil versucht Microsoft mithilfe von OpenAI und der Integration von Chatbot-Technologie, die beliebteste Suchmaschinenoption zu werden.

