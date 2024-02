Aktuell findet der Mobile World Congress in Barcelona statt. Dies nehmen zahlreiche Unternehmen aus der Mobilfunkbranche zum Anlass, ihre Neuerungen bekannt zu geben. Nachdem Vodafone im vergangenen Jahr zum MWC eine mobile 5G-Station auf Grundlage eines Rasperry Pi präsentiert hat, erleben wir nun die zweite Generation.

Vodafone zeigt kleinste 5G-Station der Welt

Auf dem diesjährigen Mobile World Congress (MWC) in Barcelona zeigt Vodafone in Kooperation mit Lime Microsystems die zweite Generation einer 5G-Basisstation im Miniaturformat, die auf einem kreditkartengroßen Raspberry Pi Computer basiert. Dabei handelt es sich vermutlich um die kleinste 5G-Station der Welt.

Neu ist unter anderem die Möglichkeit, die 5G-Basisstation aus der Ferne einzurichten und zu warten. Zudem ist das Gerät nun modular aufgebaut und kann optional mit einem Akku betrieben wird, der einen Betrieb von bis zu zehn Stunden ermöglicht. Dies bietet eine noch höhere Flexibilität bei der Verwendung. So kann die 5G-Station beispielsweise auch in Katastrophengebieten zum Einsatz kommen – beispielsweise mit Hilfe einer Drohne, über die ein 5G-Netz zeitweise an schwer zugänglichen Stellen bereitgestellt werden kann.

Aber auch Privathaushalte können von der Lösung profitieren. So kann die Mobilfunkstation im Miniaturformat beispielsweise die 5G-Abdeckung in den eigenen vier Wänden erhöhen – zum Beispiel in einem Keller.

Das neue System, welches Vodafone nun auf der MWC 2024 vorgestellt hat, kombiniert einen Raspberry Pi 4 mit einer kleinen, 5G-kompatiblen Software-definierten Funkplatine (SDR). Bis zum Vermarktungsstart wird die Lösung auch auf einem Raspberry Pi 5 funktionieren.

