Apple hat in den letzten Jahren regelmäßig die verschiedenen Jahreszeiten genutzt, um passende Apple Watch Armbänder auf den Markt zu bringen. Unter anderem haben wir im Frühjahr neue, frische Farbe zu Gesicht bekommen. Nun steht die Frühjahrs-Collection 2024 vor der Tür.

Apple Watch Armbänder: Frühjahrs-Collection 2024 taucht auf

Nachdem Apple im Laufe des gestrigen Abends den Release Candidate zu iOS 17.4 veröffentlicht hat, gibt es nicht nur Hinweise auf neue Beats Solo 4 Kopfhörer. In den Tiefen des iOS 17.4 RC Programmcodes zeigt sich auch bereits die Frühjahrs-Collection 2024 der Apple Watch Armbänder, so Macrumors.

So zeigen sich im Vorfeld ihrer Ankündigung bereits die neuen Farben kommender Apple Watch Armbänder, darunter Light Blue, Ocean Blue, Pink, Raspberry, Soft Mint, and Sunshine. Darüber hinaus wurden zwei neue Farben für Hermés-Armbänder entdeckt, Bleu Céleste and Jaune de Naples.

Bei der Veröffentlichung werden diese Farben für Zifferblätter verfügbar sein, die verschiedene Farboptionen unterstützen, und sie werden in der Kategorie „Frühling 2024“ in der Apple Watch-App auf dem iPhone aufgeführt. Noch werden diese Farben dort nicht angezeigt.

In den letzten Jahren hat Apple oftmals ein Apple Event bzw. die Ankündigung neuer Produkte genutzt, um auch die neuen Apple Watch Armband-Farben einzuführen. Für den kommenden Monat wird mit der Präsentation neuer MacBook Air, iPad Pro und iPad Air gerechnet. Dazu könnten sich die neuen Apple Watch Armbänder, sowie neue Farben für iPhone- und iPad-Case gerechnet. Inwiefern Apple die neun Produkte im Rahmen eines Events oder als Pressemitteilung ankündigt, bleibt abzuwarten.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren