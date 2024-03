Rührt Apple TV+ die Werbetrommel für „Masters of the Air“, weil die Original-Serie so beliebt ist? Oder hat Apple Marketing die Serie zur aktuell beliebtesten Serie auf der Video-Streaming-Plattform gemacht? Diese Fragen werden wir vermutlich nicht beantworten können. Fest steht allerdings, dass Apple ein weiteres Appetithäppchen auf YouTube freigegeben hat.

„Masters of the Air – Getting to the Heart“

Die Apple Original-Serie „Masters of the Air“ erfreut sich seit ihrem Start großer Beliebtheit. Ab sofort steht „Teil Sieben“ der Serie auf Apple TV+ bereit und wir steuern mit großen Schritten auf das Staffelfinale zu. Diese wird am 15. März 2024 ausgestrahlt. Parallel dazu die Dokumentation „The Bloody Hundredth“ veröffentlichen. Unter der Regie von Mark Herzog und dem langjährigen Spielberg-Mitarbeiter Laurent Bouzereau beleuchtet der einstündige Dokumentarfilm die wahren Geschichten mehrerer Charaktere und realer Flieger aus „Masters of the Air“.

Vorab gibt es nun den Clip „Masters of the Air – Getting to the Heart“. In diesem seht ihr, wie die 100. Staffel ihre erste Mission nach Berlin mit einer Eskorte der unschätzbar wertvollen P-51-Mustang-Jäger aufnimmt, die strategische Langstreckenbombardierungen ermöglichten.

