Schon vor drei Jahren zeichnete sich ab, dass Apples ehemaliger Hardware-Chef Dan Riccio mittelfristig in den wohlverdienten Ruhestand gehen wird. Zum damaligen Zeitpunkt trat der Top-Ingenieur aus der ersten Reihe zurück und übergab den Staffelstab an den aktuellen Apple Senior Vice President of Hardware Engineering John Ternus. Nun hat Riccio intern zu verstehen gegeben, dass er zeitnah in den Ruhestand gehen wird.

Apples Dan Riccio geht bald in den wohlverdienten Ruhestand

Im Januar 2021 veröffentlichte Apple eine Pressemitteilung mit der Überschrift „Dan Riccio beginnt ein neues Kapitel bei Apple“. Aus dieser ging hervor, dass Riccio in eine neue Rolle wechselt, in der er sich auf ein neues Projekt konzentriert und direkt an CEO Tim Cook berichtet. Gleichzeitig vermeldete Apple, dass John Ternus das Hardware Engineering von Apple als Mitglied des Vorstands leiten wird.

Riccio wurde damals wie folgt zitiert

„Bei Apple zu arbeiten ist schon immer die Chance meines Lebens gewesen. Man kann die besten Produkte der Welt mit den talentiertesten Menschen entwickeln, die man sich vorstellen kann“, sagt Riccio. „Nach 23 Jahren, in denen ich unsere Teams im Produktdesign und Hardware Engineering geleitet habe — mit dem zurückliegenden, ambitioniertesten Jahr an neuen Produkten aller Zeiten als Höhepunkt — ist es die perfekte Zeit für eine Veränderung. Als Nächstes freue ich mich darauf, das zu tun, was ich am meisten liebe — meine Zeit und Energie bei Apple darauf zu konzentrieren, etwas Neues und Wunderbares zu erschaffen.“

Apple beschrieb den Manager wie folgt

Riccio hat eine führende Rolle beim Design, der Entwicklung und Konstruktion fast aller Apple Produkte inne gehabt. Vom iMac der ersten Generation bis zur neuen iPhone Familie mit 5G, den M1 basierten Macs und den AirPods Max baute Riccio die Teams im Hardware Engineering auf und steigerte Apples Innovationsfähigkeit und Qualitätsstandards auf ein Höchstmaß, über mehrere neue Produktlinien hinweg. Nachdem er 1998 als Leiter des Produktdesignteams zu Apple kam, wurde Riccio 2010 zum Vice President of iPad Hardware Engineering ernannt und 2012 trat er als Leiter des Hardware Engineering in das Executive Team ein. Auch in seiner neuen Position als Vice President of Engineering wird Riccio die Zukunft der Produkte von Apple maßgeblich mit gestalten.

Mark Gurman berichtet nun in der jüngsten Ausgabe seines PowerOn-Newsletters, dass Dan Riccio seinen Kollegen gegenüber bestätigt hat, dass er nach mehr als 25 Jahren im Unternehmen „kurz vor dem Ruhestand“ stehe. Weiter weiß der Apple Insider zu berichten, dass es sich bei dem Projekt, auf das sich Riccio die vergangenen Jahre konzentriert hat, um Apple Vision Pro handelte.

Anfang Februar kam Vision Pro in den USA in den Handel. Noch vor Juni wird mit der internationalen Markteinführung gerechnet. Einen aktueller Zeitrahmen für Riccios Austritt gibt es noch nicht. Allerdings dürfte es nicht mehr allzu lange dauern, bis sich der Ingenieur in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

