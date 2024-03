Apple plant in dieser Woche neue Produkte anzukündigen, so heißt es zum Wochenstart in der Gerüchteküche. Welche Geräte im Detail vorgestellt werden sollen, ist nicht bekannt. In den letzten Wochen gab es intensive Gerüchte zu neuen iPads, Macs und Zubehör.

Gerücht: Apple kündigt diese Woche neue Produkte an

Für viele Apple-Insder steht fest, dass der Hersteller aus Cupertino im Laufe des Frühjahrs neue Produkte auf den Markt bringen wird. Zuletzt war immer mal wieder die Rede von März oder April die Rede.

Nun hat eine Quelle, die sich in der Vergangenheit als vertrauensvoll herausgestellt hat, den Kollegen von Macrumors zugeflüstert, dass Apple schon im Laufe dieser Woche neue Produkte ankündigen werden. Ein Special-Event soll es allerdings nicht geben, vielmehr wird erwartet, dass Apple die Produktneuheiten per Pressemitteilung publik macht.

Über das Wochenende gab auch Mark Gurman von Bloomberg noch einmal zu verstehen, dass Apple ein neues iPad Pro, iPad Air, neue Macs sowie ein neues Magic Keyboard und einen neuen Apple Pencil plant. Gurman geht davon aus, dass Apple nicht zu einem herkömmlichen Event lädt, sondern die neuen Produkte über die Webseite mit begleitenden Videos und einer Marketing-Kampagne im März oder April ankündigt. Nun stellt sich natürlich die Frage, ob nun alles schneller geht, als ursprünglich gedacht.

Folgende neue Apple Produkte werden für das Frühjahr erwartet:

Zwei neue iPad Pro-Modelle mit M3-Chip, OLED-Displays, einem dünneren Gehäuse, einer Frontkamera im Querformat, einer überarbeiteten rückwärtigen Kameras, weiteren Designverbesserungen sowie möglicherweise kabellosem MagSafe-Laden

Zwei neue iPad Air-Modelle mit M2-Chip, darunter erstmals ein 12,9 Zoll Modell

Ein neues Magic Keyboard für das iPad Pro mit einem größeren Trackpad, einem teilweise aus Aluminium bestehenden Gehäuse und anderen Designverbesserungen

Mindestens ein neuer Apple Pencil

Neue 13 Zoll- und 15 Zoll MacBook Air Modelle mit M3-Chip, Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.3

Eine neue Farboption für das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus

Neue Farboptionen für iPhone-Hüllen und Apple Watch-Armbänder

Im Laufe dieser Woche wird Apple in jedem Fall iOS 17.4, iPadOS 17.4 und Co. veröffentlichen. Bis zum 06. März ist Apple gezwungen, Anpassungen an seinen Systemen vorzunehmen, um dem Gesetz über digitale Märkte in der EU gerecht zu werden. Begleitend könnte auch neue Hardware angekündigt werden. Sollte dies tatsächlich der Fall sein, so dürften die Produktneuheiten heute oder morgen, jeweils am frühen Nachmittag, angekündigt werden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren