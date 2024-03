Apple hat am gestrigen Montag das neue 13 Zoll und 15 Zoll MacBook Pro mit M3-Chip angekündigt (beide Modelle lassen sich bereits über den Apple Online Store vorbestellen). Etwas Überraschung kam die Ankündigung der neuen Modelle schon, da wir ursprünglich erst Ende dieses Monats mit den neuen MacBook Air Modellen gerechnet hatten. In unseren Augen stellt das neue MacBook Air ein gutes und konsequentes Update mit leistungsstärkerem Prozessor und schnellerem WLAN dar. Darüberhinaus hat Apple in der begleitenden Meldung bestätigt, dass das neue MacBook Air mit M3-Chips zwei externe Displays unterstützt, wenn der Laptop zugeklappt ist. Doch was ist mit dem 14 Zoll MacBook Pro mit M3-Chip?

14 Zoll MacBook Pro M3: Support für zwei externe Displays wird per Software-Update nachgereicht

Bereits gestern hatten wir kurz thematisiert, dass das 14 Zoll MacBook Pro mit M3-Chip nur ein externes Display unterstützt. Die Modelle mit M3 Pro und M3 Max unterstützen bis zu drei externe Displays. Wir haben uns gefragt, warum das MacBook Air mit M3-Chip zwei externe Displays unterstützt und das 14 Zoll MacBook Pro mit M3-Chip nur einen externen Bildschirm.

Blicken wir etwas näher auf die Details. Das M3 MacBook Air unterstützt ein externes Display mit einer Auflösung von bis zu 6K bei 60 Hz. Klappt man das MacBook Air zu, so lässt sich ein zweites externes Display mit einer Auflösung von bis zu 5K bei 60 Hz nutzen.

Apple hat sich gegenüber 9to5Mac nun zur Diskrepanz zwischen dem MacBook Air und MacBook Pro (jeweils das M3-Modell) geäußert. Laut Hersteller sorgt ein kommendes Softwareupdate dafür, dass ihr auch das 14 Zoll MacBook Pro zukünftig mit zwei externen Displays nutzen könnt. Vermutlich wird diese Funktion mit der Freigabe von macOS 14.4 nachgereicht. Nachdem gestern der Release Candidate zu macOS 14.4 erschienen ist, wird zeitnah mit der finalen Freigabe gerechnet. Schon heute Abend könnte macOS 14.4 für alle Nutzer auf den Apple Servern bereitstehen.

