Anfang dieser Woche hat Apple das neue MacBook Air mit M3-Chip angekündigt. Die neuen Modelle lassen sich längst vorbestellen und feiern morgigen ihren Verkaufsstart. Frühbesteller erhalten das neue MacBook Air ausgeliefert und gleichzeitig landen diese vor Ort in den Stores. Wie wir es von Apple gewohnt sind, hat der Hersteller aus Cupertino im Vorfeld Testgeräte an Medienvertreter, YouTuber, Influencer etc. ausgegeben. Soeben ist das Presseembargo ausgelaufen, so dass die ersten Reviews veröffentlicht wurden. Das neue MacBook Air könnt ihr wahlweise im Apple Online Store bzw. mit Rabatt bei Amazon und MacTrade bestellen.

MacBook Air mit M3: Reviews sind da

Apple setzt beim MacBook Air 2024 auf mehr Leistung, schnelleres WLAN und Unterstützung für bis zu zwei externe Displays. Mit dem M3 ist das MacBook Air bis zu 60 Prozent schneller als das Modell mit dem M1 Chip und bis zu 13-mal schneller als das schnellste MacBook Air mit Intel Prozessor. Apple setzt weiterhin auf ein dünnes undichtes Design und bis zu 18 Stunden Batterielaufzeit. Genau diese spiegelt sich in den ersten Reviews wieder.

Stern

Apple ist mit dem Macbook Air M3 ein mehr als würdiger Nachfolger gelungen. Das vom M2-Modell geerbte Design ist schick und fühlt sich gut an, die Verbesserungen im Detail wie die geringere Anfälligkeit für Fingerabdrücke und die Unterstützung von Wifi6E sind sinnvoll und willkommen. Und dann ist da natürlich noch die satte Leistung des M3-Chips, die nicht nur jahrelang gute Performance erwarten lässt, sondern mit einer breiteren Unterstützung seiner neuen Funktionen im Laufe der Zeit sogar noch besser werden dürfte.

Maclife

Das MacBook Air mit M3 ist für uns als Gesamtpaket das beste Laptop in Apples Angebotspalette. Es zielt auf diejenigen ab, die eine hervorragende Balance zwischen Performance, Portabilität und einer gewissen Zukunftssicherheit suchen, ohne dabei auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis verzichten zu müssen. Für uns ist das MacBook Air damit der in der Summe beste Mac für alle uns „Normalsterbliche“. Bereits das Basismodell mit 8 GB gemeinsamen Arbeitsspeicher ist in vielen Anwendungsfällen ausreichend, wir empfehlen dennoch die Investition in das Upgrade auf 16 GB.

The Verge

Man müsste sie einschalten und einige Benchmarks durchführen, um den Unterschied zu den M2-Modellen festzustellen. Basierend auf meiner Zeit mit dem MacBook Pro 14 M3 erwarte ich, dass die Air M3s eine Leistungssteigerung von etwa 10 bis 15 Prozent gegenüber den M2 Airs und eine gleichwertige (wenn nicht sogar identische) Leistung wie das MacBook Pro 14 M3 haben. Sowohl das 13-Zoll- als auch das 15-Zoll-Testgerät Air M3, das ich erhalten habe, verfügen über eine Acht-Kern-CPU, eine 10-Kern-GPU und 16 GB RAM, allerdings eine 512-GB-SSD anstelle einer 1-TB-SSD. […] Wenn wir uns für eine Minute auf das 13-Zoll-MacBook Air konzentrieren, bestehen die Hauptunterschiede zwischen den M2- und M3-Versionen darin, dass das M3 hardwarebeschleunigtes Raytracing, die AV1-Dekodierungs-Engine (ein neuerer Video-Codec, der den Bandbreitenbedarf beim Streaming reduziert) und Wi-Fi 6E unterstützt.

CNET

Unabhängig davon ist das M3 MacBook Air, egal in welcher Größe, eine echte Empfehlung. Wenn Sie bereit sind, ein Upgrade von einem älteren MacBook Air durchzuführen, stellen entweder die M2- oder M3-Modelle eine deutliche Verbesserung dar. Das 13-Zoll-M2-MacBook Air ist jetzt das Einstiegsmodell für 999 US-Dollar, und Apple hat das 15-Zoll-M2 Air eingestellt, sodass Sie derzeit wahrscheinlich einige gute Angebote dafür finden können. Wenn Sie jedoch vorhaben, Ihr MacBook Air für MINT-Arbeiten, Designarbeiten, das Rendern von Videos oder das Bearbeiten von Rohfotos zu verwenden, ist das M3 die bessere Wahl und Sie sollten über mindestens 16 GB Speicher verfügen.

Videos

