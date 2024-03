waipu.tv hat bekannt gegeben, dass der TV-Streaming-Anbieter fünf neue Sender in sein Portfolio aufnimmt. Vom Kinderkanal, über Filmklassiker hin zu Real Crime und Comedy ist alles dabei.

waipu.tv nimmt neue Sender auf

Blicken wir auf die Neuankömmlinge auf waipu.tv. Zunächst einmal kehrt Oliver Kalkofe mit dem Kanal „KalkTV“ zurück auf die Mattscheibe. Daneben sind noch vier weitere Kanäle gestartet. So sorgen an grauen Tagen „StoryZoo & Friends“, „TV-Klassiker“, „Real Crime“ und „Romance TV Catch-Up“ für noch mehr bunte Abwechslung bei waipu.tv. „Romance TV Catch-Up“ ist im Perfect Plus-Paket enthalten. Die anderen Neuzugänge stehen allen waipu.tv Kunden zur Verfügung. Außerdem befinden sich alle Inhalte in der waiputhek.

Oliver Kalkofe ist ein TV-Urgestein. Er sorgt bei KalkTV für gute Laune und nimmt sich in gewohnter Manier alles, was Rang und Namen hat, vor. Sich gruseln und in die dunkelsten Abgründe der menschlichen Psyche blicken könnt ihr hingegen mit dem Kanals „Real Crime Deutschland“. Alles Rund um Sachen Liebe, Herzschmerz und Romantik bietet „Romance TV Catch-Up“.

Mit „StoryZoo & Friends“ startet ein neuer Kinderkanal. Das Programm umfasst mehr als 20 erfolgreiche Marken, die als 24/7 FAST-Kanal kuratiert werden. Wie der Name schon sagt, bietet „TV-Klassiker“ eine große Auswahl an bekannten und spannenden TV-Serien und Filmen, die sich seit Einführung des Fernsehens bis in die späten 2000er Jahre großer Beliebtheit erfreuten und nach wie vor legendär sind. So zum Beispiel „Familie Heinz Becker“, „Gegen den Wind“, „Büro Büro“, „Der Fander“, „Dittsche“ und vieles mehr.

-> Hier könnt ihr waipu.tv 30 Tage lang kostenlos testen

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren