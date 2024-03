Auf die Kontroverse zwischen Apple und Epic Games haben wir in den letzten Jahren immer mal wieder hingewiesen. Die Fronten sind verhärtet und beide Parteien haben ihre Standpunkte, die vermutlich verhärteter nicht sein könnten. Durch das Gesetz über digitale Märkte ist zuletzt wieder Bewegung in die Angelegenheit gekommen.

Apple schaltet Entwicklerkonto von Epic wieder frei

Auch wenn Apple bei den Gerichtsverhandlungen mit Epic weitestgehend als Sieger hervorgegangen ist, muss sich der Hersteller aus Cupertino in den EU an die neuen Spielregeln halten, die der neue Digital Markets Act (DMA) mit sich bringt. Im Februar dieses Jahres wurde bekannt, dass Apple für „Epic Games Sweden AB“ ein Entwicklerkonto freigeschaltet hat, damit Epic einen alternativen App-Marktplatz und somit Fortritte für iOS in der EU anbieten kann.

Nach anhaltender massiver Kritik durch Epic an Apple hat der iPhone-Hersteller das Entwicklerkonto von Epic vor wenigen Tagen erneut gesperrt und den Vorstoß wie folgt begründet

„Der eklatante Verstoß von Epic gegen seine vertraglichen Verpflichtungen gegenüber Apple hat Gerichte zu der Feststellung veranlasst, dass Apple das Recht hat, ‚einzelne oder alle hundertprozentigen Tochtergesellschaften, verbundene Unternehmen und/oder andere Unternehmen unter der Kontrolle von Epic Games jederzeit und nach Apples alleinigem Ermessen zu kündigen‘. Mit Blick auf das frühere und aktuelle Verhalten von Epic hat Apple von diesem Recht Gebrauch gemacht.“

Die EU schaltet sich direkt ein und nun hat Apple das Epic-Entwicklerkonto wieder freigeschaltet. Dies hat Apple gegenüber Epic und der EU bestätigt. Epic formuliert wie folgt

Apple hat uns mitgeteilt und gegenüber der Europäischen Kommission zugesagt, dass sie unser Entwicklerkonto wieder aktivieren werden. Dies ist ein starkes Signal an Entwickler, dass die Europäische Kommission schnell handeln wird, um das Gesetz über digitale Märkte durchzusetzen und Gatekeeper zur Rechenschaft zu ziehen. Wir schreiten wie geplant voran, um den Epic Games Store zu eröffnen und Fortnite in Europa zurück auf iOS zu bringen. Weiter!

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren