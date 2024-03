Die Ambitionen von Epic Games, einen eigenen App Store für iOS zu starten, müssen einen Rückschlag hinnehmen, da Apple das Entwickler-Konto des Unternehmens gekündigt hat. Dieser Schritt erfolgt, nachdem Apple Epic Games aufgrund früherer Verstöße gegen die Entwicklervereinbarung als „nachweislich nicht vertrauenswürdig“ eingestuft hat. Die sofortige Kündigung wurde in einem Blog-Post von Epic Games bekannt gegeben, in dem ein Brief von Apple auftaucht, der das Recht des Unternehmens unterstreicht, die Entwicklerprogramm-Lizenzvereinbarung nach eigenem Ermessen zu beenden.

Die Kontroverse zwischen Apple und Epic Games folgt auf die Entscheidung von Apple, App Stores von Drittanbietern auf iOS zuzulassen, um die neue EU-Verordnung zum Digital Markets Act zu erfüllen. Epic Games hatte sich ursprünglich ein Entwickler-Konto für Epic Games Sweden gesichert, um Fortnite neu zu starten und einen Game-Store auf iOS einzuführen.

Die besagten Bedenken von Apple rühren unter anderem daher, dass Epic Games im Jahr 2020 gegen die App Store Vereinbarung verstoßen hatte. Das Unternehmen führte heimlich Zahlungsoptionen von Drittanbietern in Fortnite ein, was schließlich zur Entfernung des Spiels aus dem App Store führte. Ein langer Rechtsstreit war die Folge, den Apple größtenteils für sich entscheiden konnte.

Epic Games sicherte vor kurzem mit der neuen Anmeldung eines Entwickler-Accounts die Einhaltung der Richtlinien zu. Apple scheint der Sache jedoch nicht zu trauen und ließ Epic Games ein Kündigungsschreiben zukommen, nachdem sich der Spiele-Entwickler erneut negativ über Apple geäußert hatte. In dem Schreiben zweifelt Apple an Epics Engagement und die Absicht, sich an die vertraglichen Verpflichtungen zu halten.

Apple gab an, dass ein Grund für die Kündigung des Entwickler-Kontos, nur Wochen nach dessen Genehmigung, Epics öffentliche Kritik an Apples vorgeschlagenem Plan zur Einhaltung des Digital Markets Act gewesen sei. Ein spezifischer X-Beitrag von Tim Sweeney wurde von Apple in diesem Zusammenhang zitiert: In diesem heißt es unter anderem:

Wir können uns sicher sein, dass sich ein neuer Konflikt zwischen den Unternehmen aufbaut. So behauptet Epic Games, dass Apple mit der Sperrung des Entwickler-Kontos einen wichtigen potenziellen Konkurrenten ausschalten will. Bei der Gelegenheit wirft Epic Games Apple vor, gegen den neuen Digital Markets Act zu verstoßen. Die von Apple vorgeschlagene „Core Technology Fee“ und andere Gebühren sind ebenfalls ein Streitpunkt, den der Spiele-Entwickler anprangert.

Apple has terminated our developer account and now we cannot develop the Epic Games Store for iOS.

This is a serious violation of the EU’s Digital Markets Act. We will continue to fight to get back on iOS!https://t.co/BmqFxG26ul

— Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) March 6, 2024