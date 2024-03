Das iPhone 16 Pro ist noch rund ein halbes Jahr entfernt, aber die Gerüchteküche hat schon eine gute Vorstellung, was uns im Herbst erwartet. Nun erweitert 91mobiles die Wissensbasis mit einem neuen Satz von iPhone 16 Pro CAD-Dateien.

iPhone 16 Pro CAD-Renderings

Die Entwürfe zeigen ein Design, das dem des iPhone 15 Pro ähnelt, mit einer kleinen Anzahl von Änderungen in Bezug auf einige der Tasten. Die Aktionstaste ist etwas länger und hat jetzt eine ähnliche Länge wie eine der Lautstärketasten, aber eine etwas breitere Form. Die völlig neue Aufnahmetaste („Capture Button“) befindet sich auf der linken Seite des Geräts. Sie hat eine ähnliche Länge wie die Seitentaste, schließt aber vollständig mit dem Gerät ab.

Welchen Zweck die Aufnahmetaste im Detail erfüllen soll, war zunächst nicht bekannt. Langsam, aber sicher kristallisiert sich heraus, wohin die Reise gehen könnte. So heißt es, dass die Taste in der Lage sein soll, mehrere Druckstufen zu erkennen, um eine zweistufige Auslösetaste von High-End-Digitalkameras zu emulieren. Bei der ersten Druckstufe könnte der Fokus und/oder die Belichtung festgelegt werden, während bei der zweiten Stufe das Foto aufgenommen wird.

Die wichtigste Änderung am Design des iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max wird Gerüchten zufolge ein größeres Display sein, das von 6,1 auf 6,3 Zoll bzw. von 6,7 auf 6,9 Zoll anwächst. Nach einem signifikanten Redesign mit dem Wechsel zu einem Titanrahmen und abgerundeten Kanten beim iPhone 15 Pro im letzten Jahr wird erwartet, dass sich am Aussehen der neuen Geräte in diesem Jahr sonst nur wenig ändern wird.

Andere Änderungen, die für die neue Hardware in diesem Herbst erwartet werden, umfassen schnelleres WLAN, verbessertes 5G und die üblichen Leistungssteigerungen von Apples Chipsätzen. Angesichts von Apples Fokus auf KI in diesem Jahr wird erwartet, dass eine verbesserte Neural Engine ein Highlight des nächsten Prozessors sein wird.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren