Am 20. März 2024 startet die Apple Original-Serie „Palm Royale“ auf Apple TV+. Wenige Tage später kehrt am 29. März „Friday Night Baseball“ auf die Mattscheibe zurück. Vorab gibt es hierzu frische Infos.

Apple TV+ veröffentlicht An-Inside-Look-Video zu „Palm Royale“

„Palm Royale“ ist eine Geschichte über die Außenseiterin Maxine Simmons (Kristen Wiig), die sich bemüht, in der High Society von Palm Beach Fuß zu fassen. Während Maxine versucht, die undurchlässige Grenze zwischen den Reichen und den Armen zu überwinden, stellt „Palm Royale“ eine entscheidende Frage: „Wie viel von dir selbst bist du bereit zu opfern, um das zu bekommen, was ein anderer hat?“

Mit von der Partie sind ein paar namhafte Schauspieler. Neben Kristen Wiig sind unter anderem Laura Dern, Allison Janney, Ricky Martin, Josh Lucas, Leslie Bibb, Amber Chardae Robinson, Mindy Cohn, Julia Duffy, Kaia Gerber, Bruce Dern, Carol Burnett zu sehen.

Um euch einen weiteren Einblick in die Serie zu geben, hat Apple TV+ nun ein An-Inside-Look-Video veröffentlicht.

„Friday Night Baseball“ kehrt zurück

Apple und Major League Baseball haben bekannt gegeben, dass „Friday Night Baseball“ für die Saison 2024 auf Apple TV+ zurückkehrt.

Fans mit Apple TV+ Abo in 60 Ländern und Regionen können 26 Wochen lang zwei große Spiele ohne lokale Übertragungsbeschränkungen genießen. „Friday Night Baseball“ beginnt am Eröffnungswochenende der Saison 2024 – Freitag, 29. März. Die Berichterstattung beginnt um 19:30 Uhr ET mit Juan Soto, Aaron Judge und der neu gestalteten Aufstellung der New York Yankees, die gegen die Houston Astros antreten. Und ab 21:30 Uhr. ET, Shohei Ohtani, Mookie Betts und die Los Angeles Dodgers werden die St. Louis Cardinals empfangen.

