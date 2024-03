Apple TV+ hat es sich zur Gewohnheit gemacht, regelmäßig Clips zu Original-Serien und -Filme auf YouTube zu veröffentlichen. Mal stehen Originals im Fokus, die bereits angelaufen sind und manchmal veröffentlicht Apple TV+ Clips zu Originals, die erst noch anlaufen. Aktuell behandelt der Video-Streaming-Dienst „Masters of the Air“, „Constellation“ und „The Reluctant Traveler“ auf YouTube.

„Masters of the Air“

In der Kurzbeschreibung zu „Masters of the Air“ heißt es

Von Steven Spielberg, Tom Hanks und Gary Goetzman, den Produzenten von Band of Brothers und The Pacific. Flieger der 100th Bomb Group bilden eine Bruderschaft, geschmiedet aus Mut, Verlust und Triumph, die während des Zweiten Weltkriegs ihr Leben riskiert.

In der Videobeschreibung zu „Masters of the Air – The Tuskegee Airmen“ heißt es

„Sie können alles erobern, wenn sie zusammenarbeiten.“ Die Tuskegee Airmen und die 100. kreuzen sich in Masters of the Air.

„Constellation“

Seit dem 21. Februar 2024 läuft „Constellation“ auf Apple TV+. Das Staffelfinale wird am 27. März 2024 ausgestrahlt. In der Serienbeschreibung heißt es

Als sich an Bord der Internationalen Raumstation ein verheerender Unfall ereignet, macht sich eine tapfere Astronautin ganz allein auf den Weg zurück zur Erde, und muss dort feststellen, dass sich wichtige Teile ihres Lebens – einschließlich ihrer kleinen Tochter – völlig verändert haben.

Mit dem eingebundenen #Shorts erhaltet ihr einen weiteren kleinen Einblick in die Serie.

„The Reluctant Traveler with Eugene Levy“

„The Reluctant Traveler with Eugene Levy“ (im Deutschen hört die Serie auf die Bezeichnung „Urlaub Wider Willen mit Eugene Levy“ ist vergangenen Freitag auf Apple TV+ angelaufen. Der preisgekrönte Schauspieler und nervöse Entdecker Eugene Levy verlässt seine Komfortzone und begibt sich auf eine aufregende Reise an die schönsten und faszinierendsten Orte der Welt.

Mit dem Clip „Spoiler alert: Eugene Levy does a Sean Connery impression in the new season of…“ gibt es einen kurzen Einblick in die Serie.

