Anker hatte Anfang dieses Jahres passend zur Consumer Electronics Show 2024 die beiden neuen Powerstationen Anker SOLIX C800 und Anker SOLIX C800 Plus angekündigt. Seit wenigen Wochen lassen sich die beiden neuen Modelle bestellen und ab sofort starten diese in den Markt und sind verfügbar. Zum Start könnt ihr euch beide Powerstationen mit jeweils 150 Euro Sofort-Rabatt sichern.

Anker SOLIX C800 (Plus) ab sofort erhältlich

Anker SOLIX C800 und Anker SOLIX C800 Plus sind ab sofort erhältlich. Im Grunde handelt es sich bei diesen beiden Modellen um den kleinen Bruder bzw. die kleine Schwester von Anker SOLIX C1000, die wir vor wenigen Wochen ausführlich getestet haben.

Anker SOLIX C800 Plus ist eine kompakte Power Station mit 768 Wattstunden Kapazität (LiFePO4 Akkus). Die größte Besonderheit sind zwei LED-Leuchten sowie drei Leucht-Modi, die für für schönes Ambiente am kleinen Lagerfeuer oder den Durchblick auf dem Campingplatz sorgen. Alles in allem verfügt Anker SOLIX C800 Plus über zehn Anschlüsse, darunter drei EU-Stecker mit 1.200 Watt an Ausgangsleistung – kurzfristig sind mit der SurgePad-Funktion sogar 1.600 Watt möglich. So versorgt die Powerstation zahlreiche Geräte, einschließlich eines Elektroherds, Kaffeemaschinen, Wasserkocher und mehr. Zudem bietet die Powerstation 1x USB-C (100W), 1x USB-C (30W), 2x USB-A (12W) und 1x 120W Zigarettenanzünder.

Um Anker SOLIX C800 Plus aufzuladen, habt ihr zwei Möglichkeiten. Mit der HyperFlash-Technologie könnt ihr die Powerstation über die klassische Steckdose in nur 58 Minuten vollständig aufladen. Mit dem 300W Solareingang versorgt ihr eure Powerstation überall effektiv mit Strom.

Auch wenn wir bei den Spezifikationen bis dato nur Anker SOLIX C800 Plus thematisiert haben, setzt der Hersteller bei Anker SOLIX C800 auf die gleichen Anschlüsse mit den gleichen Spezifikationen. Diese Powerstation kommt lediglich ohne Camping-Lichter und Stativ aus.

Ab sofort sind Anker SOLIX C800 und Anker SOLIX C800 Plus über Amazon erhältlich. Zum Verkaufsstart findet ihr auf der jeweiligen Amazon Produktseite einen 150 Euro Rabattcoupon, so dass sich der Preis von 649 Euro auf 499 Euro bzw. von 699 Euro auf 549 Euro reduziert.

Anker SOLIX C800 Tragbare Powerstation, 1200W (1600W Spitzenleistung) Solargenerator, 100% Akku in... STROM FÜR MEHRERE GERÄTE: Vergiss jegliche Kompromisse. Schließe mehrere Geräte an und versorge...

MEHR LEISTUNG, MEHR ANSCHLÜSSE: Schließe bis zu 8 Geräte auf einmal an und schalte sie ein. Dank...

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren