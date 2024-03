Apple hat seiner Karten-App ein serverseitiges Update spendiert, so dass Apple Karten ab sofort ÖPNV in Echtzeit in Berlin unterstützt.

Apple Karten unterstützt ÖPNV in Echtzeit in Berlin

Nachdem wir euch erst kürzlich darüber informiert haben, dass Apple Karten in Belgien die Fahrrad-Navigation unterstützt, gibt es nun Neuigkeiten aus Berlin. Ab sofort unterstützt Apple Karten ÖPNV in Echtzeit in Berlin. Davon profitieren nicht nur Berlins Einwohner, sondern auch Besucher der Hauptstadt.

Nahverkehrsinfos in Echtzeit bieten detaillierte Fahrpläne, aktuelle Abfahrts- und Ankunftszeiten, eine Ansicht wo sich der Bus oder Zug auf der Strecke befindet und Anschlussmöglichkeiten, um die Reiseplanung zu erleichtern. Apple Karten zeigt auch wichtige Informationen in Echtzeit an, wie zum Beispiele Ausfälle von Verbindungen. Man kann sich sogar benachrichtigen lassen, wenn man sich seiner Haltestelle nähert. Berlin ist die erste deutsche Stadt in der ÖPNV in Echtzeit in Apple Karten zur Verfügung steht.

Wie das Ganze in Apple Karten dargestellt wird, haben wir euch exemplarisch als Screenshots hier im Artikel eingebunden.

