radio.de ist der führende Radio-Service in Deutschland und sowohl im Browser als auch auf Smartphones, Tablets, auf Connected Devices und Smart-TV-Plattformen erhältlich. Auch auf Apple CarPlay ist radio.de seit geraumer Zeit. Nun hat radio.de ein umfangreiches Apple CarPlay veröffentlicht.

radio.de veröffentlicht umfangreiches Apple CarPlay Update

Die radio.de App kann seit Kurzem in Version 5.8.1 aus dem Apple App Store geladen werden. Diese bringt ein umfassendes Update der CarPlay Integration. Dadurch könnt ihr noch einfacher die große Auswahl an Radiosendern und Podcasts während der Fahrt nutzen.

Das Update der App bietet eine von Grund auf verbesserte Nutzerführung, die große Senderlogos und Podcast Cover in den Mittelpunkt stellt. So kommt ihr noch schneller zu euren Lieblingssendern und Podcast-Favoriten. Podcast-Episoden können ganz einfach an der richtigen Stelle weiter gehört werden und die neuesten Episoden der Lieblings-Podcasts sorgen auch auf längeren Fahrten für spannende Unterhaltung. Durch die Anzeige lokaler Radiosender ist es besonders einfach, regional relevante Nachrichten zu hören.

Heruntergeladene Podcast-Episoden können über CarPlay auch offline gehört werden. Das schont das Datenvolumen und sorgt selbst bei schlechter Netzabdeckung für ein abwechslungsreiches Entertainment Programm. Alles in allem sorgen mehr als 60.000 Sender aus Deutschland und aller Welt und über 2,7 Mio. Podcasts für die beste Unterhaltung bei jeder Verkehrslage.

Mittlerweile sind mehr als 800 unterschiedliche Automodelle mit Apple CarPlay kompatibel. CarPlay spiegelt dabei die Inhalte des iPhones und sorgt so für ein möglichst personalisiertes Nutzungserlebnis.

