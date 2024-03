Amazon hat vor wenigen Augenblicken die Oster-Angebote 2024 angekündigt. Vom 20. bis 25. März 2024 sind Top-Marken aus allen Kategorien mit bis zu 40 Prozent Rabatt zu besonders niedrigen Preisen erhältlich.

Amazon kündigt Oster-Angebote 2024 an

Man konnte es bereits erahnen, nun haben wir es „Schwarz auf Weiß“. In Kürze steht der Osterhase bei Amazon wieder in den Startlöchern. Egal, ob ihr wieder mehr Farbe in den Kleiderschrank bringen möchte, den Frühjahrsputz plant oder schlichtweg nach neuer Technik Ausschau haltet, bei den Amazon Oster-Angeboten dürfte das passende Angebot dabei sein.

Vom 20. März bis 25. März 2024 gibt es auf Amazon.de jede Menge Angebote mit großartigen Rabatten – angefangen bei Elektronik über Haus & Garten bis hin zu Spielwaren und vielem mehr. Dank der schnellen und bequemen Versandoptionen kommen die Produkte auch im Handumdrehen nach Hause. Während des sechstägigen Shopping-Events gibt es die Möglichkeit, von Preisreduzierungen auf Produkte von Top-Marken und teilnehmenden Händlern zu profitieren, darunter auch kleine und mittlere Unternehmen aus Deutschland. Auch für Retouren winken großartige Preise, denn Oster-Angebote gibt es auch für Amazon Retourenkauf. Des Weiteren dürfen Kunden auf attraktive Angebote für ausgewählte Amazon-Geräte, inklusive Echo- sowie Fire TV Geräte, Fire-Tablets, Ring, Blink, eero und mehr gespannt sein.

Prime-Mitglieder erhalten exklusiven Zugang zu zeitlich begrenzten WOW! Deals von Top Marken. Sechs Tage lang gibt es neue Angebote in verschiedenen Kategorien, darunter Produkte von BaByliss, Michael Kors, Shark und WORX.

Bis zu 20 Prozent sparen bei Amazon Fresh

Auch bei Amazon Fresh kann im Rahmen der Amazon Oster-Angebote gespart werden: Prime-Mitglieder profitieren von den vielfältigen Rabatten von bis zu 20 Prozent auf frische Lebensmittel. Neue Kunden bekommen ihren ersten Einkauf mit dem Code „NEW15“ kostenlos geliefert und erhalten an der Kasse zusätzlich einen Rabatt in Höhe von 15 Euro, wenn die Bestellung einen Mindestwert von 60 Euro erreicht.

-> Hier geht es zu den Amazon Angeboten

