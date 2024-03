Traditionell blicken wir am heutigen Freitag auf die Neuankömmlinge von Apple TV+. Ab sofort stehen „Manhunt“ und „The Bloody Hundredth“ auf der Apple Video-Streaming-Plattform bereit.

„Manhunt“ startet auf Apple TV+

Anfang 2022 hat Apple TV+ „Manhunt“ in Auftrag gegeben. Heute ist es endlich soweit und die Drama-Serie feiert ihre Premiere auf der Apple Video-Streaming-Plattform.

„Manhunt“ basiert auf dem New-York-Times-Bestseller und dem mit dem Edgar Award ausgezeichneten Sachbuch des Autors James L. Swanson. Es handelt sich um einen Verschwörungsthriller über eines der bekanntesten, aber am wenigsten verstandenen Verbrechen der Geschichte. Die Rede ist von der erstaunlichen Geschichte der Jagd auf John Wilkes Booth nach der Ermordung Abraham Lincolns.

Ab sofort stehen die ersten beiden Folgen zur Serie bereit. Anschließend folgen immer freitags bis zum 19.04.2024 neue Episoden.

Neue Doku „The Bloody Hundredth“ steht bereit

Bei der Doku „The Bloody Hundredth“ handelt es sich um eine Hommage an die echten Helden der weltweit erfolgreichen Serie „Masters of the Air“. Während „Masters of the Air“ am heutigen Freitag das Staffelfinale feierte, läuft die begleitende Doku heute an.

Bei „The Bloody Hundredth“ handelt es sich um eine neue Dokumentation zu Ehren der echten Helden der 100th Bomb Group. Produziert von Playtone-Amblin und gesprochen von Tom Hanks.

Unter der Regie von Mark Herzog und dem langjährigen Spielberg-Mitarbeiter Laurent Bouzereau beleuchtet der einstündige Dokumentarfilm die wahren Geschichten mehrerer Charaktere und realer Flieger aus „Masters of the Air“, darunter John Egan (gespielt von Callum Turner) und Gale Cleven (gespielt von Austin Butler), Harry Crosby (gespielt von Anthony Boyle), Robert „Rosie“ Rosenthal (gespielt von Nate Mann), Frank Murphy (gespielt von Jonas Moore), Alexander Jefferson (gespielt von Branden Cook), Richard Macon (gespielt von Josiah Cross) sowie den Veteranen John „Lucky“ Luckadoo, Robert Wolf und vielen anderen.

Zur Einstimmung haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.

