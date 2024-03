Apple TV bietet am 16. und 17. März einen kostenlosen Zugang zu den Spielen der Major League Soccer (MLS). An diesem Wochenende stehen vierzehn Spiele in der Apple TV App auf dem Programm, wobei der Höhepunkt das Spiel D.C. gegen Inter Miami am Samstag ist.

MLS Season Pass auf Apple TV

Die MLS ist am 21. Februar in ihre 29. Saison gestartet und markierte damit den Beginn eines neuen Kapitels in der Geschichte des nordamerikanischen Fußballs. Mit dem MLS Season Pass in der Apple TV App, die auf Apple-Geräten, Smart-TVs, Spielkonsolen, Streaming-Geräten wie dem Amazon Fire TV Stick und unter tv.apple.com verfügbar ist, können Fans weltweit ein umfassendes Fußballerlebnis genießen.

Der Season Pass ermöglicht den Zugang zu allen Spielen, umfassender Berichterstattung und einer Vielzahl exklusiver Inhalte – alles ohne regionale Einschränkungen. Dazu gehören auch die Teilnahme am Leagues Cup, den MLS All-Star Games und den Audi MLS Cup Playoffs. Die Saison 2024 verspricht nach der aufregenden Saison 2023, geprägt durch Lionel Messis Wechsel zur Liga, noch spektakulärer zu werden.

Gelegentlich bietet Apple am Wochenende ein paar kostenlose Spiele für Nicht-Abonnenten an, was schon einen guten Einblick in das Angebot ermöglicht. Wer eine umfangreiche Kostprobe bevorzugt, kann am 16. und 17. März kostenlos alles sehen, was der MLS Season Pass bietet – und das sind an diesem Wochenende immerhin vierzehn Spiele.

Wenn euch das Angebot des MLS Season Pass gefällt, könnt ihr das Abo für 14,99 Euro pro Monat in der Apple TV App abschließen oder für 99 Euro für die gesamte Saison. Apple TV+ Abonnenten erhalten einen Rabatt und zahlen nur 12,99 Euro im Monat bzw. 79 Euro pro Saison.

-> Hier geht es direkt zum MLS Season Pass

