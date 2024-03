AirTags erfreuen sich seit ihrem Verkaufsstart großer Beliebtheit. Doch nicht nur Apple selbst bietet einen Schlüsselfinder an, der das Apple „Wo ist?“-Netzwerk unterstützt, auch Drittanbieter haben seit einiger Zeit entsprechende Produkte im Portfolio. Einer dieser Anbieter ist Reyke. Zeitlich befristet, kostet das 4er Pack des Reyke Keyfinders nur 31,99 Euro. Dies entspricht einem Einzelpreis von nur 8 Euro.

AirTag-Alternative: Reyke Schlüsselfinder nur 8 Euro

Mittlerweile ist das Angebot an Schlüsselfindern durchaus groß, die das Apple „Wo ist?“-Netzwerk unterstützen. Dies führt dazu, dass die Preise der kleinen Tracker in den letzten Monaten kontinuierlich gesunken sind. Falls es nicht zwingend ein Original AirTag sein soll, so haben wir einen heißen Tipp für euch parat. Das 4er Pack des Reyke Keyfinders kostet nur 31,99 Euro.

Wie kommt man auf diesen Preis. Auf der Amazon Produktseite findet ihr einen 20 Prozent Rabatt-Gutschein, den ihr aktivieren müsst. Dieser reduziert den Preis von den ursprünglichen 39,99 Euro auf 31,99 Euro. Dies entspricht einem Einzelpreis von gerade einmal 8 Euro pro Keyfinder. Bei dem Preis kann man nicht wirklich etwas falsch machen.

Einen Anwendungsfall für die AirTag-Alternative findet sich in jedem Fall. So könnt ihr diesen nicht nur am Schlüsselbund, sondern auch am Rücksack, in der Sporttasche, der Geldbörse oder wo auch immer genutzt werden.

