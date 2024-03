Zum Wochenende erwartet uns eine neue 99 Cent Leih-Aktion von Amazon Prime Video, bei der wieder einige Hits günstig geliehen werden können. Unter den verfügbaren Filmen befinden sich Actionkracher wie „The Expendables 4“ und „DogMan“. Wer sich einen gemütlichen Filmabend wünscht, für den könnte „Me and Mr. Right“ genau das Richtige sein. Besonderes sehenswert ist der für den Golden Globe nominierte Animationsfilm „Inu-Oh“.

Amazon Prime Video: Filme leihen für je 99 Cent

Im Rahmen der Aktion können Prime-Mitglieder ausgewählte Filme zum Sonderpreis von je 99 Cent ausleihen. Nach der Ausleihe habt ihr 30 Tage Zeit, den Film erstmals zu starten. Ab dem ersten Abspielen des Videos bleiben euch dann 48 Stunden, um den Film anzuschauen.

Die Auswahl ist wieder vielseitig, sodass für jeden etwas dabei sein sollte. Die vollständige Liste der reduzierten Leihfilme gibt es auf der Amazon-Webseite. Nachfolgend haben wir einige Empfehlungen aus der Aktion für euch:

Return to Dust (Originalfassung mit Untertiteln) (IMDb 7,6)

„Ma und Guiying sind unerwünschte Außenseiter: er der gutmütige, schweigsame ‚vierte Bruder‘, der mehr mit seinem einzigen Besitz, einem Esel, zusammenlebt als mit seiner Familie, sie schüchtern, unfruchtbar und körperlich eingeschränkt. Beide haben das im ländlichen China übliche Heiratsalter weit überschritten und sind ‚überfällig‘. Eine Ehe zwischen den beiden wird ohne ihr Zutun arrangiert.“

Roter Himmel (IMDb 7,2)

„Ein Sommer an der Ostsee. Es ist heiß und trocken, seit Wochen hat es nicht mehr geregnet. In einem abgelegenen Ferienhaus zwischen Wald und Meer treffen vier junge Menschen aufeinander: Leon und Felix, Freunde seit Kindertagen, Nadja, die als Saisonkraft im Küstendorf jobbt, und Devid, der Rettungsschwimmer. Es sind schwebende, wie aus der Welt gefallene Tage. Und so wie ein Funke genügt, um die ausgetrockneten Wälder um sie herum in Brand zu setzen, geschieht es den jungen Menschen mit ihren Gefühlen und Hoffnungen, mit der Liebe. Es gibt das Glück und die Sehnsucht, aber auch Eifersucht, Empfindlichkeiten, Spannungen. Dann schlagen die Flammen über.“

Inu-Oh (Originalfassung mit Untertiteln) (IMDb 7,1)

„Vor 600 Jahren in Japan: Während politische Machtkämpfe toben, wird ein Kind mit einem verhexten Körper geboren und von allen wie ein Tier behandelt. Doch Inu-Oh entpuppt sich als begnadeter Tänzer! Aus dem Monster wird ein Popstar und bald stiehlt er den klassischen Tanzgruppen zu Hofe die Show – bis die Mächtigen beginnen, sich vor seinem Einfluss zu fürchten.“

DogMan (IMDb 6,7)

„Bei einer Verkehrskontrolle wird Doug (Caleb Landry Jones), blutverschmiert und im Abendkleid, am Steuer eines Lastwagens voller Hunde aufgegriffen und festgenommen. Beim Verhör auf der Polizeiwache berichtet er über Ereignisse, die so schockierend sind, dass sie jegliche Vorstellungskraft sprengen …“

Unruh (IMDb 6,6)

„1877: Der russische Kartograf Pyotr Kropotkin kommt in ein Tal im Schweizer Jura, angelockt von der hochentwickelten Uhrenfertigung dort und von der Nachricht, dass sich Arbeiter zu einer anarchistischen Gewerkschaft zusammengeschlossen haben. Er trifft auf eine Gesellschaft, in der Beamte und Gendarmen über die richtige Uhrzeit wachen und dem Produktionsbetrieb den Takt vorgeben.“

Catch the Killer (IMDb 6,6)

„In Baltimore erschießt ein Scharfschütze in der Silvesternacht 29 Menschen. Die junge Streifenpolizistin Eleanor (Shailene Woodley) wird von FBI-Agent Lammark (Ben Mendelsohn) in die ermittelnde Sondereinheit berufen. Sie scheint die Einzige zu sein, die sich in den unbekannten Killer hineinversetzen kann. Doch als der Mörder ein weiteres Blutbad anrichtet, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit …“

Me and Mr. Right (IMDb 6,6)

„Nikki ist erfolgreiche Podcasterin: In ihrer populären Sendung verteilt sie Ratschläge zu allerlei Liebesdingen und löst Beziehungsprobleme auf unnachahmlich charmante Weise. Doch der rote Faden ihres Podcasts, ihr angeblicher Partner Mr. Right, ist lediglich ein Fantasieprodukt.“

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren