Auf dem Weg zu einem Full-Screen-Display unternimmt Apple allerhand Mühen. Das Hauptaugenmerk wurde dabei bisher auf die Notch gelegt, die sich zur Dynamic Island gewandelt hat. Doch nicht nur die obere Aussparung will Apple minimieren, auch der Bildschirmrand stört den Traum vom vollflächigen Display in der Hand. Einem neuen Bericht aus Korea zufolge plant Apple, die Displaygröße der kommenden iPhone 16 Serie durch den Einsatz einer neuen, „ultradünnen“ Rahmentechnologie zu maximieren.

Border Reduction Structure: Apples Lösung für minimale Bildschirmränder

Laut SisaJournal wird Apple die Border Reduction Structure (BRS)-Technologie einsetzen, um den Rahmen am unteren Rand des Displays zu minimieren. Die Technologie erreicht dies typischerweise durch verschiedene Methoden der Anordnung und Miniaturisierung von internen Komponenten, wie zum Beispiel die Verdrahtung innerhalb des Geräts.

Bei der Anwendung von BRS werden interne Kupferverdrahtungen beispielsweise in einer kompakteren Weise gerollt oder arrangiert, was weniger Platz am Rand des Displays benötigt. Dies kann durch innovative Layout-Designs, verbesserte Fertigungstechniken oder durch den Einsatz fortschrittlicher Materialien erreicht werden, die eine effizientere Leitung der elektrischen Signale bei kleinerem Raumbedarf ermöglichen.

Berichten zufolge plant Apple, die neue randlose Display-Technologie bei allen vier iPhone 16 Modellen einzusetzen, die im Herbst dieses Jahres auf den Markt kommen. Das Unternehmen soll schon zuvor versucht haben, die Technologie auf iPhones anzuwenden, frühere Versuche wurden jedoch aufgrund von Hitzeproblemen abgebrochen. Apples erneute Bemühungen um die Einführung von BRS sind Berichten zufolge auf die jüngsten Verbesserungen in der Wärmeableitungstechnologie zurückzuführen.

Größere Displays und neues Seitenverhältnis

Letztes Jahr reduzierte Apple die Ränder der iPhone 15 Pro Modelle mithilfe des Low-Injection-Pressure-Overmolding-Verfahrens (LIPO) auf 1,5 Millimeter (gegenüber 2,2 Millimetern bei den iPhone 14 Modellen). LIPO ist eine spezielle Technik im Bereich des Kunststoffspritzgießens. Diese Methode ermöglicht es, die Rahmen des iPhone dünner zu gestalten, ohne die strukturelle Integrität oder den Schutz empfindlicher Komponenten zu beeinträchtigen.

Abgesehen davon hat Apple seit der Einführung der iPhone 12 Modelle die Bildschirmgröße des iPhone nicht mehr wesentlich verändert. Das wird sich anscheinend mit der iPhone 16 Generation ändern. Laut mehreren Quellen werden das iPhone 16 Pro und das iPhone 16 Pro Max im Vergleich zum iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max ein größeres Display bieten, das etwa 6,3 Zoll bzw. 6,9 Zoll misst.

Mit der Vergrößerung des Displays werden auch die Abmessungen des iPhone-Gehäuses zunehmen. Das iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max werden etwas höher als ihre Vorgänger sein, aber auch etwas breiter. Der größere Formfaktor der Geräte wird Apple mehr Platz für interne Komponenten bieten. So könnten die Pro-Modelle zum Beispiel größere und langlebigere Akkus erhalten.

