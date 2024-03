Apple hat kürzlich einen neuen Werbespot namens „Nice Try“ veröffentlicht. Mit diesem hebt der Hersteller aus Cupertino die Gesichtserkennung Face ID und die Sicherheit der Authentifizierung hervor.

„Nice Try“: Neuer iPhone 15 Clip bewirbt Face ID

Nachdem wir euch kürzlich auf den iPhone 15 Werbespot „Don´t Let Me Go“ aufmerksam gemacht haben, der die Speichergröße der iPhone 15 Modelle bewirbt, geht es nun mit dem Clip „Nice Try“ und der Gesichtserkennung „Face ID“ weiter.

In dem 30-sekündigen Clip erscheint eine iMessage-Benachrichtigung auf dem iPhone 15 eines Mädchens, das auf einem Esstisch liegt, während es sich in einem anderen Raum befindet. Die neugierigen Familienmitglieder versuchen, das Gerät zu entsperren, um die Nachricht des Mädchens zu lesen. Allerdings verhindert Face ID dieses Vorgehen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Wenn ihr verhindert möchtet, dass Nachrichten ohne Face ID in der Vorschau auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden, öffnet ihr iPhone -> Einstellungen -> Mitteilungen -> „Vorschauen anzeigen“ aus und wählt „wenn entsperrt“.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren