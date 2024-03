Lange dürfte es nicht mehr dauern, bis Apple neue iPad Pro und iPad Air Modelle ankündigen wird. Geht es nach der Gerüchteküche, werden wir noch diesen Monat oder Anfang April das erste OLED iPad Pro und ein 12,9 Zoll iPad Air zu Gesicht bekommen. Ein weiteres Gerücht betrifft die FaceTime Kamera der neuen iPads. So heißt es, dass Apple eine Querformat-Frontkamera einführen wird. Nun bestätigt der bekannte Leaker Instant Digital, dass es die neue Kamera-Ausrichtung in das finale Produkt geschafft hat.

Querformat-Frontkamera für das iPad Pro und Air

Instant Digital bestätigte die Kamera-Designänderung auf Weibo mit einer einfachen Illustration. Der Beitrag zeigt, dass die gesamte TrueDepth-Kameraanordnung auf die rechte Seite des Geräts wandern wird, während das Mikrofon an der Oberseite verbleibt und einfach zentriert wird.

Die aktuellen iPad Pro und iPad Air Modelle verfügen über eine FaceTime Kamera an der Oberseite des Geräts. Hält man die iPads im Querformat, so befindet sich die Frontkamera seitlich des Geräts. Anscheinend hat Apple erkannt, dass diese Position nicht optimal ist. Beim aktuellen iPad (10. Generation) verlegte das Unternehmen die Frontkamera an die Seite des Geräts, sodass sie im Querformat statt im Hochformat verwendet werden kann. Seit dieser Verlagerung hat Apple kein neues iPad mehr auf den Markt gebracht. Nun scheint es, dass die Änderung auch bei kommenden iPads vorgenommen wird.

Bereits im Januar deutete ein in iOS 17.4 entdeckter Code darauf hin, dass die TrueDepth Kamera des nächsten iPad Pro an die Seite des Geräts verlegt werden würde. „Während der Einrichtung von Face ID muss sich das iPad im Querformat befinden, wobei sich die Kamera am oberen Rand des Bildschirms befindet“, heißt es in dem zugehörigen String für das iPad Pro.

Apple muss für die Umstellung auf eine querformatige Kamera wahrscheinlich noch weitere Änderungen vornehmen, da der Apple Pencil der zweiten Generation sowohl mit dem iPad Air als auch mit dem iPad Pro über ein induktives magnetisches Ladegerät verbunden wird. Die Ladestation befindet sich an der Stelle, an der die Kamera verlegt wird. Sowohl das neue iPad Air als auch das iPad Pro sollen in den nächsten Wochen auf den Markt kommen.

